Capturan al R1, lo señalan como asesino intelectual de Carlos Manzo

El hombre detrás del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, fue alcanzado por la justicia tras nueve meses de investigaciones y labores de inteligencia. Ramón Ángel “N”, alias R1, señalado como autor intelectual del crimen y jefe de Los Rs, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado este jueves durante una operación federal en el municipio de Atotonilco, Jalisco.

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron la operación con datos del Centro Nacional de Inteligencia. Los escoltas del capo criminal respondieron con disparos. Uno murió durante el enfrentamiento y otros acompañantes quedaron bajo custodia.

El Dato: La implicación de Ramón Álvarez “N” en actividades delictivas se ha concentrado al interior del CJNG desde que comenzó como lugarteniente del Cártel del Milenio.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló a Ramón Ángel “N” como autor intelectual del asesinato de Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan. Con su captura, el expediente ya acumula 31 personas detenidas, entre vigilantes, participantes operativos, policías municipales y mandos relacionados con la planeación del asesinato del edil.

El secretario de Seguridad también precisó que esta célula tenía presencia en las ciudades de Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de Jalisco. La estructura figura en investigaciones por extorsión, homicidio y tráfico de drogas. Sus actividades afectaron a productores, así como a empresarios y familias.

10 años estuvo recluído en la carcel tras su primera captura

Meses de análisis colocaron al presunto responsable detrás de la cadena de órdenes que concluyó con el asesinato. La ruta avanzó tras la captura de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, a quien la Fiscalía de Michoacán atribuyó funciones de enlace entre R1 y el grupo encargado del seguimiento a Manzo. El estudio de teléfonos y mensajes reveló la coordinación previa al crimen.

Durante el ataque, un adolescente de 17 años disparó contra el alcalde al concluir un acto público por el Día de Muertos. Los escoltas de Manzo abatieron al agresor. Otros dos jóvenes señalados como acompañantes aparecieron muertos después, mientras las pesquisas avanzaron sobre quienes aportaron información, movilidad y protección.

El criminal, tras ser detenido por autoridades federales, ayer, en Jalisco. ı Foto: Especial

Siete policías municipales de Uruapan quedaron sujetos a proceso por su probable participación en el caso. La investigación estatal incorporó a personas acusadas de facilitar traslados, vigilar al presidente municipal o integrar el grupo de mensajería empleado para preparar la agresión. Esa secuencia condujo primero a El Licenciado y semanas después hasta Ramón Ángel “N”.

El supuesto líder de Los Rs ya había sido detenido por elementos federales en septiembre de 2012. En ese entonces, el Ejército lo detuvo en Jalisco junto con sus hermanos Rafael, alias R2, y Jesús Santiago. La Secretaría de la Defensa Nacional lo ubicó entonces como el segundo hombre en importancia dentro del CJNG y le atribuyó acciones contra grupos rivales en Guanajuato y Michoacán.

Después de una década en prisión, R1 recuperó la libertad en noviembre de 2022. Tres años más tarde, su nombre surgió en el caso Manzo como superior de la estructura que transmitió las instrucciones del homicidio. Desde entonces quedó entre los objetivos prioritarios de autoridades federales y estatales.

Para García Harfuch, la captura representa un avance dentro del Plan Michoacán. La operación cerró el cerco sobre el personaje que, según la línea oficial, ocupaba el nivel más alto de mando entre los implicados identificados hasta ahora.

“La justicia comienza a llegar, pero no termina”

| Por Elizabeth Hernández |

GRECIA QUIROZ afirmó que la detención de Ramón Ángel “N”, alias R1, representa un avance en la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, aunque sostuvo que el proceso aún no concluye. “La justicia comienza a llegar, pero evidentemente aún no termina”, declaró la presidenta municipal de Uruapan.

La viuda del exalcalde informó en entrevista para un programa de radio que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), le comunicó el operativo.

El Tip: El diputado de Morena Leonel Godoy compareció por el caso el pasado 16 de mayo ante la fiscalía michoacana.

Quiroz García pidió dar seguimiento al procedimiento y solicitó acceso a la comparecencia del señalado como autor intelectual. “Quiero estar en la audiencia y por derecho me corresponde estar ahí, aunque no sea presencialmente, sino vía Zoom”, expresó.

Además, reconoció la participación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. “Es un paso muy importante” para conocer el desenlace de lo ocurrido el 1 de noviembre, señaló. También evitó adelantar datos sobre la responsabilidad atribuida a R1, pues hasta ese momento sólo contaba con información acerca de su captura.

El caso, agregó, exige una línea política abierta. La alcaldesa reclamó una revisión del vínculo entre el diputado Leonel Godoy y los Roldán Álvarez. También cuestionó su comparecencia como testigo ante la Fiscalía de Michoacán.

“Tiene que haber una investigación a fondo en donde se aclare la amistad que hay en esa familia”, sostuvo.

Sobre los señalamientos de Juan Daniel Manzo, quien la acusó de frenar la revisión del teléfono de su esposo, respondió que el aparato no quedó en la escena del crimen. Añadió que el entonces fiscal Carlos Torres Piña consideró irrelevante ese elemento para la indagatoria y atribuyó la controversia a diferencias políticas.

Al referirse a una eventual candidatura por la gubernatura de Michoacán, la alcaldesa aseguró que el Movimiento Independiente del Sombrero mantendrá una ruta propia.

“Si la gente quiere y nos apoya, ahí vamos a estar”, dijo. Además, aseguró que no revelará propuestas fuera de los tiempos electorales para evitar actos anticipados de campaña.