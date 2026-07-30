INE se va de vacaciones sin reglas para frenar precampañas adelantadas; consejeros advierten que ‘el juego ya está en marcha’

El Instituto Nacional Electoral (INE) cerrará sus actividades de verano sin aprobar los lineamientos que buscan regular los actos anticipados de precampaña rumbo a las elecciones de 2027, pese a que el tema permanece en la mesa del Consejo General desde marzo y a que consejeros electorales han advertido sobre la falta de reglas para vigilar la contienda.

El proyecto ni siquiera fue incluido en el orden del día de la sesión del Consejo General de este jueves, la última antes del periodo vacacional del Instituto, por lo que los consejeros no sometieron a discusión ni votación los lineamientos antes de suspender sus actividades durante casi dos semanas.

El órgano electoral entrará en periodo vacacional del 3 al 14 de agosto, por lo que regresará el 17 de agosto, apenas tres semanas antes del inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, programado para el 10 de septiembre.

Durante la sesión del Consejo General de este jueves, los consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo retomaron la discusión sobre la necesidad de aprobar los llamados lineamientos generales para regular las precampañas, un acuerdo que busca establecer criterios para vigilar las actividades políticas realizadas antes del inicio oficial de esa etapa.

Se realizó la Sesión Ordinaria en el Instituto Nacional Electoral. ı Foto: Cuartoscuro

Castillo recordó que desde finales de marzo alertó que las actividades rumbo a la elección de 2027 ya habían comenzado y que el árbitro electoral no contaba con reglas específicas para actuar.

“Debimos haber emitido hace meses lineamientos para vigilar lo que está ocurriendo. No ha sucedido. Yo lo advertí desde finales de marzo y no ha sucedido”, señaló.

El consejero insistió en que la situación no corresponde únicamente a la vida interna de los partidos políticos, sino a actos que pueden tener impacto en la equidad de la contienda electoral, al tratarse de aspiraciones para competir por candidaturas rumbo a los comicios de junio de 2027.

El proyecto de lineamientos permanece pendiente de discusión y aprobación, a pesar de que los procesos internos y actividades públicas de distintos actores políticos han avanzado durante meses.

Desde marzo a la fecha, en tres ocasiones el Consejo General rechazó aprobar un documento al respecto. La última ocasión fue la semana pasada, cuando bajaron el tema de la orden del día.

Durante el debate, representantes partidistas también cuestionaron la demora del Instituto.

Roberto Heycher Cardiel Soto, representante suplente de Somos México ante el INE, advirtió que la falta de reglas genera incertidumbre y puede afectar la igualdad entre quienes buscarán competir.

“Este acuerdo no es accesorio, es una de las piezas normativas para preservar la equidad de la contienda en una etapa porque es para regular lo que ocurre antes de las precampañas”, afirmó.

Añadió que postergar la aprobación de estas reglas puede provocar que el árbitro electoral actúe cuando la competencia ya esté avanzada.

“Esperar hasta la cercanía de las precampañas significaría llegar tarde”, sostuvo.

La discusión ocurre a menos de dos meses del arranque formal del proceso electoral, mientras el INE enfrenta el reto de definir los criterios con los que evaluará actos públicos, promoción personal, eventos partidistas y posibles ventajas anticipadas de quienes aspiren a cargos de elección popular en 2027.

Con los lineamientos aún pendientes, el Instituto llegará al inicio del proceso electoral sin un marco específico aprobado para regular una etapa que los propios consejeros han identificado como clave para garantizar condiciones de piso parejo entre los contendientes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL