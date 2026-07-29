INE proyecta presupuesto de 36.1 mil millones; elección de diputados absorbería 13.4 mil millones

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila solicitar un presupuesto total de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos para el ejercicio fiscal 2027, de los cuales 13 mil 453 millones de pesos se destinarían a la organización de la elección federal en la que se renovará la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto, el monto constituye una proyección preliminar que aún deberá ser aprobado por el Consejo General del INE antes de enviarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, posteriormente, a la Cámara de Diputados para su análisis dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El proyecto plantea un presupuesto integrado por tres grandes rubros: 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos para el Presupuesto Base; 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos para la Cartera Institucional de Proyectos (CIP); y 4 mil 687 millones 256 mil 96 pesos como Presupuesto Precautorio, previsto únicamente en caso de que se convoque a una consulta popular o un proceso de revocación de mandato.

#BoletínINE📄| Presenta Comisión Temporal cifras del Anteproyecto de Presupuesto 2027.



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En la Cartera Institucional de Proyectos destaca una asignación de 13 mil 453 millones de pesos para organizar el proceso electoral federal de 2027, recursos que se destinarían a la instalación de casillas, capacitación de funcionarios de mesa directiva, producción de materiales electorales y demás actividades necesarias para la jornada electoral.

Asimismo, se contemplan 474.3 millones de pesos para la organización de procesos electorales locales; 775.8 millones para iniciar la organización de la elección judicial de 2028; y 33 millones de pesos para la coordinación del Sistema Nacional Electoral.

El resto de los recursos se orientaría a programas para fortalecer la gestión institucional, la cultura democrática, la igualdad e inclusión, el acceso a la información, la protección de datos personales y la actualización de los procesos registrales.

El anteproyecto señala que el Presupuesto Base financiará principalmente la operación permanente del Instituto, incluyendo el pago de la nómina, el funcionamiento del padrón electoral, los módulos de atención ciudadana para la expedición de credenciales para votar y la estructura administrativa del organismo.

“El Presupuesto Base de 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos se compone de dos partes esenciales: 6 mil 565 millones 17 mil 658 pesos para oficinas centrales y 7 mil 473 millones 174 mil 698 pesos para las juntas locales y distritales”, detalla el documento.

Respecto al llamado presupuesto precautorio, el anteproyecto precisa: “Esta cantidad está prevista por dos atribuciones del INE sobre realizar, si fuera el caso, ya sea una consulta popular o una consulta de revocación de mandato”.

El plan presupuestal sostiene que fue elaborado bajo los principios de “racionalidad, disciplina, eficiencia y austeridad”.

Para 2027, además de la renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, el país celebrará elecciones para 17 gubernaturas, congresos locales en 31 entidades, con excepción de Coahuila, y ayuntamientos en 30 estados, además de otros comicios locales en Campeche, Nayarit y Tlaxcala.

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MSL