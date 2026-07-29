SEP ordena cierre de escuelas militarizadas en México, tras caso Dafne en Tamaulipas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó este miércoles el cierre definitivo de las escuelas que ofrezcan formación militar en todo México, luego de las muertes de jóvenes ocurridas en planteles de este tipo en el último año.

Por medio de un comunicado, la autoridad educativa subrayó que la formación militar únicamente es competencia de las Fuerzas Armadas, por lo que su implementación no es aceptable en los modelos regulares que se imparten a lo largo de la República.

“La prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional (SEN) toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)”, sostuvo.

Academias militarizadas dispersadas en un tercio de país. ı Foto: Especial

SEP ordena suspensión y clausura de academias militarizadas

La dependencia a cargo de Mario Delgado Carrillo instruyó a todas las secretarías de Educación en las 32 entidades federativas a que emprendan una revisión exhaustiva a los planteles que operan dentro de sus respectivos territorios y los permisos que se hayan concedido al respecto.

“En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva”, dijo.

También se emitió otra instrucción para que se garantice que las escuelas que sean cerradas entreguen la documentación que compruebe el nivel académico con el que cuenten sus actuales alumnos, a fin de que puedan continuar con su educación en otras estancias.

En los casos en los que se hayan realizado pagos por concepto de curso escolar, útiles escolares, u otros insumos, los recursos deberán de ser reintegrados a las personas.

La SEP señaló que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana no comparte métodos de violencia porque el desarrollo de las y los niños debe apegarse al respeto a sus derechos humanos.

“No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes” Secretaría de Educación Pública



Orden, tras feminicidio de adolescente Dafne en Tamaulipas

La orden para cerrar los planteles sucede luego de la muerte de Dafne, una adolescente de 13 años que murió durante un curso en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025. ı Foto: Google Maps

No ha sido el único deceso de un estudiante en este tipo de planteles. El 25 de abril de 2025, también perdió la vida Erick, adolescente de 13 años, durante un campamento realizado en el estado de Morelos por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, con sede en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

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cehr