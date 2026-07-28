Vinculan a proceso a Danna Yanina ‘N’ por el feminicidio de Dafne en academia militarizada

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025.

Danna Yanina “N”, identificada como supuesta auxiliar de una instructora de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue vinculada a proceso este martes por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne, ocurrido el pasado 16 de julio en ese colegio ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La imputada permanecerá recluida en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, luego de que una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

En declaraciones a la prensa, el padre de Danna Yanina “N” aclaró que la joven de 18 años "siempre fue alumna" de la academia militarizada, luego de que inicialmente fue identificada como supuesta auxiliar de la instructora identificada como Estrellita Mora, también detenida por el feminicidio de Dafne.

“Ella siempre fue alumna. Siempre fue alumna. Tengo sus comprobantes, tengo sus pagos, tengo todo para comprobar que ella siempre fue alumna”, sostuvo Ofir Cruz Melo al salir de la audiencia.

Cruz Melo defendió la inocencia de su hija y aseguró que su familia trabajará “a marchas forzadas” para evitar que Danna Yanina “N” “no pase más tiempo allá donde no debe de estar”.

“Lamentablemente no dejaron que mi hija se defendiera, le amarraron las manos, si se puede decir de esa forma”, lamentó.

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cehr