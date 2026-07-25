Detienen a segundo implicado en feminicidio de Dafne Zapata en academia militar de Tamaulipas

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025.

Una segunda persona fue detenida este sábado por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrido el pasado 17 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no reveló la identidad de la persona detenida, el Registro Nacional de Detenciones indica que se trata de Jorge Luis “N”, director de la academia.

Según el documento, agentes ministeriales aprehendieron al individuo a las 21:12 horas de este 25 de julio en el fraccionamiento Los Encinos, en el vecino municipio de Altamira.

En tanto, la Fiscalía de Tamaulipas informó que Jorge Luis “N” fue puesto a disposición del juez de control de la Sexta Región Judicial por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de la adolescente.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar para esclarecer los hechos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad ”, concluyó la institución.

#FGJT_Informa Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron Orden de Aprehensión contra persona implicada en el Feminicidio ocurrido el 22 de julio en una academia militarizada del municipio de #CiudadMadero https://t.co/HEQ9ls1L9M — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 26, 2026

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cehr