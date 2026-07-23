Detienen a auxiliar de la Academia Militarizada Doenitz por la muerte de Dafne

La investigación por la muerte de Dafne Zapata, quien falleció durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, registró su primer avance judicial con la detención de Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que se desempeñaba como auxiliar del grupo femenil de la institución y que ahora enfrenta una investigación por su probable participación en el caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Danna Yanina “N”, quien fue localizada en el municipio de Tampico luego de acudir a declarar ante el Ministerio Público acompañada de su representante legal.

Tras concluir su comparecencia, agentes de la Policía Investigadora ejecutaron el mandato judicial y trasladaron a la joven a las instalaciones del Ministerio Público en Ciudad Madero. Ahí fue sometida a la certificación médica correspondiente y quedó bajo resguardo para posteriormente ser presentada ante un juez de control.

TE RECOMENDAMOS: Priva el desorden financiero Arrastra edil panista de Metepec irregularidades financieras

De acuerdo con la información disponible, la detenida es exalumna de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde cursó el nivel medio superior y recientemente concluyó sus estudios de bachillerato. Posteriormente comenzó a colaborar como auxiliar en las actividades del campamento de verano, principalmente en la coordinación del área femenil.

#Atención🚨🚔Fue detenida Danna Yanina "N.", de 18 años, quien se desempeñaba como auxiliar en la Academia Militarizada Marina #Doenitz, por su presunta participación en el caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano… pic.twitter.com/qoYGQ9NAMS — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) July 23, 2026

Las autoridades la señalan por su probable participación en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio, fecha en la que Dafne Zapata perdió la vida durante las actividades organizadas por la institución.

Con esta detención, la Fiscalía inicia formalmente la etapa procesal derivada de la carpeta de investigación abierta. Se trata de la primera orden de aprehensión relacionada con este caso, mientras las autoridades continúan integrando pruebas para esclarecer lo sucedido.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formulará la imputación y presentará los datos de prueba recabados durante la investigación con el propósito de solicitar la vinculación a proceso de la imputada.

Desde el momento en que se dio a conocer el caso, los familiares de Dafne han exigido a las autoridades una investigación completa por la muerte de la adolescente, pues afirman, existen diversas irregularidades en la situación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas explicó que las indagatorias se mantenían en pie, y habían iniciado una nueva etapa procesal en la investigación del caso.

🚨 La Fiscalía de #Tamaulipas detuvo a Danna Yanina "N", primera persona señalada por el caso de Dafne, la adolescente que murió durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Es investigada por el presunto delito de feminicidio. pic.twitter.com/R41LJS3xmf — El Horizonte Tamaulipas (@EHTamaulipas) July 23, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT