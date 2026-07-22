Sismo en Puebla HOY: se registra temblor de magnitud 3.9

Un sismo de magnitud 3.9 se registró la noche de este miércoles 22 de julio de 2026 en el estado de Puebla, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:08 horas y tuvo su epicentro a 7 kilómetros al este de Santa María Moyotzingo, Puebla, con una profundidad de 12.7 kilómetros.

El reporte del SSN precisa que el temblor se localizó en las coordenadas 19.26 de latitud y -98.34 de longitud.

⚡️#ReporteSASSLA | 🇲🇽 #SismoMX



A las 21:08:41 hrs [hora centro de MX] se originó un #sismo de magnitud 3.9 localizado en límites de #Puebla - #Tlaxcala, próximo al municipio de Santa María #Moyotzingo, Pue, y a una profundidad de ⏬️ 12.5 km.



✅️ Parámetros revisados por… pic.twitter.com/Q1ySBVaa9i — SASSLA (@SasslaMx) July 23, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Puebla?

Según el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó en las inmediaciones de Santa María Moyotzingo, localidad perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, en la zona centro del estado.

Al tratarse de un sismo de magnitud moderada y con una profundidad de 12.7 kilómetros, el movimiento pudo ser percibido por habitantes de municipios cercanos, aunque su intensidad varió dependiendo de la distancia al epicentro.

Protección Civil descarta afectaciones

Tras el movimiento telúrico, el Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informó que no se reportan afectaciones en la entidad.

Las autoridades señalaron que mantienen comunicación permanente con las unidades municipales de Protección Civil para descartar cualquier eventualidad derivada del sismo.

“El Servicio Sismológico Nacional ha registrado un movimiento telúrico de magnitud 3.9, localizado a 7 kilómetros al este de Santa María Moyotzingo, Puebla. El evento ocurrió a las 21:08 horas. No se reportan afectaciones en la entidad”, indicó la dependencia en un comunicado.

SISMO Magnitud 3.9 Loc. 7 km al ESTE de STA MARIA MOYOTZINGO, PUE 22/07/26 21:08:41 Lat 19.26 Lon -98.34 Pf 12.7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Hasta el cierre de esta edición, no existían reportes de personas lesionadas, daños en viviendas, edificios o infraestructura, por lo que las autoridades continúan con los recorridos de verificación en distintos municipios.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL