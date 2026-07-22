Muere Rocky, perrito arrastrado por su dueña Liliana ‘N’ con una camioneta en Saltillo

Rocky, el perro que fue brutalmente arrastrado por una camioneta en calles de Saltillo, Coahuila, murió este miércoles 22 de julio luego de permanecer varios días internado en estado crítico. Su fallecimiento provocó una nueva ola de indignación en redes sociales y reavivó las exigencias de justicia contra las personas señaladas por el maltrato que sufrió.

El Hospital Veterinario Pets Care, donde era atendido, confirmó que Rocky falleció a las 9:05 horas, pese a los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida.

Los veterinarios informaron que el animal presentaba un trauma medular agudo, además de múltiples lesiones provocadas por haber sido arrastrado sobre el pavimento, lo que derivó en un daño neurológico irreversible.

El caso se hizo viral el pasado fin de semana, cuando comenzó a circular un video captado por vecinos del fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo.

En las imágenes se observa a Rocky atado a la parte trasera de una camioneta mientras el vehículo avanza por varias calles, obligando al perro a correr hasta que finalmente cae y continúa siendo arrastrado por el asfalto.

De acuerdo con los testimonios difundidos por habitantes de la zona, varias personas intentaron detener al conductor mediante gritos y señas; sin embargo, la unidad continuó su marcha mientras el animal sufría graves heridas.

Tras la difusión del video, elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila iniciaron una investigación que derivó en la detención de Liliana “N”, señalada como la presunta responsable del maltrato contra Rocky. También fue detenido Jorge “N”, acusado de obstaculizar las labores de la autoridad y de amenazar a elementos durante las diligencias relacionadas con el caso.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad animal para determinar las responsabilidades correspondientes.

Durante los días que Rocky permaneció hospitalizado, miles de personas siguieron de cerca su evolución y expresaron su apoyo mediante mensajes en redes sociales. Organizaciones protectoras de animales también se sumaron a las exigencias para que el caso no quedará impune.

🚨 Murió Rocky tras cuatro días de agonía 🐶💔



El caso de maltrato animal que conmocionó a #Saltillo terminó en tragedia. Alejandro Gutiérrez, de la asociación Dignidad Animal, confirmó el fallecimiento de Rocky, el perro que fue brutalmente agredido en una colonia privada al… pic.twitter.com/1ny5pyQyAH — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) July 22, 2026

Tras confirmarse su muerte, la asociación Dignidad Animal A.C. lamentó el fallecimiento del perro y reiteró que dará seguimiento al proceso legal hasta que se dicten las sanciones correspondientes contra los presuntos responsables.

La muerte de Rocky ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre las penas por maltrato animal en México y la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley para evitar que casos de crueldad como este queden sin castigo. Mientras tanto, colectivos animalistas han convocado a manifestaciones y continúan exigiendo justicia bajo una consigna que se ha replicado en redes sociales: “Justicia para Rocky”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL