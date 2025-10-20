Muere el perro de Ozzy Osbourne a casi tres meses de su partida

La muerte de Ozzy Osbourne sacudió al mundo del entretenimiento y ahora, la familia enfrenta una nueva pérdida, a casi tres meses del fallecimiento de ‘El Príncipe de las Tinieblas’, pues se dio a conocer que murió su perro Elvis.

Fue a través de sus redes sociales que Sharon Osbourne, viuda del cantante, dio a conocer sobre la muerte de su querida mascota, al realizar una publicación con varias fotos donde el perrito posaba con ella y con Ozzy Osbourne.

"No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz mi querido niño!“, escribió ella en el posteo.

De este modo, la famosa dejó ver la longeva y cómoda vida que tuvo el perrito hasta sus últimos días, al mostrar también una serie de fotos en donde aparecen en momentos enternecedores.

La mujer aprovechó para subir un par de fotos de Ozzy, donde lo podemos ver sentado sobre las piernas de ella con el perrito sonriente al frente de ambos. Otra imagen los deja ver al músico y a su mascota en un momento de cercanía.

La muerte de Elvis ocurre a casi tres meses de que Ozzy dejara este mundo. Ahora, Sharon se encuentra sin dos de sus compañeros de vida en los últimos 14 años y la viuda deberá seguir con su vida y proyectos sin ambos.

Las redes sociales no tardaron en comentar sobre la muerte del perro de Ozzy Osbourne, pues además de enviar sus condolencias, mencionan que el pequeño decidió reunirse con su dueño.

Te dejamos algunas reacciones:

“Se fue con Ozzy”.

“Te mando amor, oraciones y abrazos... Lo siento mucho".

"Siento escuchar esto Sharon, te quiero. Está con Ozzy“.

"Sharon, estoy profundamente triste por la pérdida de tu amado Elvis“.

Recordemos que se dice que muchas veces las mascotas fallecen por tristeza o para acompañar a sus dueños que murieron en el otro mundo. Los Osbourne llegaron a tener varios perros, incluyendo un pomerania llamado Rocky, que falleció en 2024.