Ozzy Osbourne, el príncipe se despide como rey del heavy metal

Después de cinco décadas de giras, viajes y una vida de rockstar, el Príncipe de las Tinieblas y referente del heavy metal, Ozzy Osbourne, tuvo un punto de quiebre que lo llevó a desear no morir en un hotel durante un tour de conciertos, sino dedicar el resto de su vida a su familia, disfrutar de sus nietos y con ello cerrar su ciclo musical con una gran despedida.

Después de múltiples operaciones de la columna, un diagnóstico de Parkinson de hace seis años y un estado de ánimo afectado, su esposa, Sharon Osbourne, le propuso decirle adiós a sus fans con un espectáculo celebrado en Villa Park, en Birmingham, Inglaterra, donde comenzó la historia de Black Sabbath. El Back to the Beginning tuvo lugar este fin de semana con Ozzy Osbourne como protagonista y demostrando por qué ha sido un referente en la música.

Sin poderse mantener en pie debido al Parkinson que padece y por las afecciones de su columna, dominó el escenario en cada una de sus interpretaciones, en las que contagió de energía a sus entregados fans.

6 millones de personas en el mundo vieron el live streaming del evento

40 mil asistentes convocó la despedida de la banda británica y de Ozzy Osbourne

Sentado en un gran trono negro en forma de murciélago, recibiendo los aplausos y ovaciones del público, el Príncipe de las Tinieblas, de 76 años, tuvo una épica despedida con un show que quedará marcado en la historia, no sólo por su entereza artística, sino también porque logró reunir, tras 20 años, a la alineación original de Black Sabbath, banda pionera del heavy metal, que también se retiró de los escenarios y de la producción musical.

Como la despedida para una de las máximas figuras del metal tenía que ser monumental, Ozzy Osbourne convocó a bandas a las que Black Sabbath influyó de manera considerable, así que durante 10 horas le rindieron homenaje estrellas de la talla de Ron Wood (The Rolling Stones), Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Travis Barker, Sammy Hagar y Vernon Reid (Living Colour) y Steven Tyler (Aerosmith), entre otros más.

También se unieron Da-nny Carey (Tool), Travis Barker (Blink-182) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), quienes compartieron escenario para interpretar “Symptom of the Universe”, tema de Black Sabbath del disco Sabotage y, en la que introducen el thrash metal con un riff de guitarra más agresivo.

El Dato: En su carrera en solitario, Ozzy Osbourne llegó a colaborar con el rapero Post Malone en la canción “Take What You Want”.

Entre los invitados a esta “misa de heavy metal” también estuvo la banda liderada por Axl Rose, Guns N’ Roses, interpretando “Welcome to the Jungle” y “Paradise City”. Mientras que Metallica cantó algunos de sus temas, entre éstos “For Whom the Bell Tolls”. Su vocalista, James Hetfield, para dimensionar la importancia del legado de la banda homenajeada, expresó: “Sin Black Sabbath no habría Metallica”.

En el turno de Black Sabbath (Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne), la agrupación británica formada en Birmingham interpretó éxitos que marcaron época, entre ellos, “Paranoid”, una de las canciones que cambió la historia del heavy metal y en el que Tony Iommi aportó su icónico riff; “War pigs”, en el cual lanzaron una crítica contra la guerra, o “Iron man”, con el que reflejaron la tragedia de un hombre convertido en máquina. Además, de “Mama, I’m Coming Home”, tema con un mensaje lleno de esperanza y redención que compuso la esposa de Ozzy Osbourne.

Durante la épica presentación, el Príncipe de las Tinieblas, a quien sus fans se acostumbraron a ver saltando y brincando sobre el escenario, aun sentado en ese gran trono, contagió la misma energía que en sus años de gloria, ya sea levantando los brazos o interpretando con gran emoción las canciones. Provocó en el público desde un éxtasis que hizo mover la cabeza a los presentes o hasta conmoverse hasta las lágrimas. Fue entre una misa y un funeral de heavy metal.

“Su apoyo a lo largo de los años ha hecho posible que vivamos como vivimos”, dijo el cantante en una parte del show, visiblemente emocionado.

Sentarse en ese trono para decir adiós a los escenarios no fue nada sencillo. Para lograrlo, Ozzy Osbourne tuvo un exhaustivo entrenamiento que consistió en levantar pesas y hacer spinning. Además de practicar con su profesor de canto, contó a The Guardian, medio al que incluso le dijo que existía la posibilidad de estar sólo presente. Sin embargo, demostró que sigue siendo un gran frontman y dice adiós con dignidad.