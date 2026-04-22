Coyote Vs ACME: Tráiler y fecha de estreno de la película que ‘Warner Bros. no quiere que veas’

La película Coyote Vs ACME lanzó su primer tráiler y generó emoción entre los fans, al tratarse del proyecto rescatado por Ketchup Entertainment que de otra forma, nunca habría visto la luz y era uno de los más esperados por el público.

Y es que Coyote Vs ACME fue desarrollado para HBO Max, pero en 2023 fue cancelada por una reestructuración en Warner Bros junto con otros dos proyectos, Batgirl y Scoob! Holiday Haunt.

BEEEP BEEEEP 🔥 Tenemos NUEVO VISTAZO de COYOTE VS ACME, la cinta rescatada por los fans y Ketchup Entertainment. El primer avance llegará el día de mañana 🎬 pic.twitter.com/rC4lXaylN4 — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) April 21, 2026

De este modo, pasó a formar parte de una estrategia de la compañía para deducir pérdidas fiscales, por lo que a pesar de que fue creada hace unos años, jamás iba a estrenarse hasta que Ketchup Entertainment compró los derechos de distribución.

El filme habría tenido buenas reacciones en proyecciones internas, a pesar de que según diversos informes, la medida fue más contable que artística.

Es por esa historia de la distribuidora asegura que la cinta es una que el estudio creador “no quiere que veas”, pues no estuvo en sus planes mostrarla realmente al público, pero llegará a la pantalla grande.

¿De qué trata Coyote Vs ACME?

La película es una mezcla de acción real y animación que sigue a Wile E.Coyote en una batalla épica contra la poderosa Corporación ACME, en una historia cargada de humor, nostalgia y un espíritu irreverente que conecta con nuevas generaciones y fanáticos de siempre.

Will Forte interpreta al abogado defensor del coyote, mientras que John Cena se encarga de representar a la parte contraria. El guion está basado en un artículo de 1990 de The New Yorker que imaginaba un juicio contra ACME.

Dirigida por Dave Green y producida por James Gunn y Chris DeFaria, la película es una bomba de comedia física o slapstick, narrativa contemporánea y el humor clásico que ha definido a estos personajes durante más de 90 años.

La película combina personajes animados en 2D con live action, un estilo que ha sido exitoso en películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Space Jam y Back in Action.

Coyote vs. ACME será traída a los cines mexicanos este verano doblada completamente al español por la distribuidora Zima Entertainment a partir del 27 de agosto 2026.

Tráiler de Coyote Vs ACME