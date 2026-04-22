Este miércoles 22 de abril, Mariana Rodríguez dio a conocer que se encuentra en la espera de su tercer hijo junto a Samuel García, el gobernador de Nuevo León.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que Mariana Rodríguez y Samuel García celebraron que la influencer se encuentra embarazada nuevamente y compartieron las fotos del ultrasonido del bebé.

Mariana Rodríguez anuncia su tercer bebé con Samuel García ı Foto: IG: @marianardzcantu

“Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio .Mi oración más profunda… hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte. Y sí…la mejor sorpresa de este mundo", celebró ella en sus redes sociales.

Rodríguez y García también compartieron una foto junto a sus hijas y con el ultrasonido con la descripción “Soon to be 5″, es decir, “cerca de ser 5″, en referencia a la próxima adición a la familia.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Rodríguez?

Muchas personas se preguntan cuántos hijos tiene la famosa regiomontana, quién desde hace años ha demostrado su amor por los niños al encargarse de la remodelación y operación del centro DIF Capullos en Nuevo León.

Junto a su esposo, Rodríguez tuvo a su primera hija el 10 de marzo del 2023. Se llama Mariel y aparece de manera constante en las redes sociales de sus padres, donde ha conquistado a los seguidores de ambos gracias a su gran carisma.

Mariana Rodríguez anuncia su tercer bebé con Samuel García ı Foto: IG: @marianardzcantu

El 12 de julio del 2025, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Isabel. Ahora, varios meses después del nacimiento de su última bebé, Mariana Rodríguez se encuentra en el proceso de gestar una nueva vida.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el género del próximo hijo de Samuel García y Mariana Rodríguez, así como si planean tener más hijos en el futuro.

La pareja contrajo nupcias en marzo del 2020 en la Catedral Metropolitana de Monterrey. La boda se realizó a puerta cerrada y con pocos invitados al inicio de la pandemia de COVID-19. A través de los años, han logrado consolidarse como una de las parejas más sólidas de la política mexicana.