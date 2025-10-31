Samuel García destaca récord histórico en seguridad y reducción de homicidios en NL

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, preside la reunión de seguridad donde se confirman los resultados históricos en el estado.

Tras encabezar la reunión de cierre de la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, aseguró que 2025 será recordado como el año de la seguridad pública, al consolidarse los mejores resultados en más de una década y media.

Acompañado por Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno, y Gerardo Escamilla Vargas, Director de la Nueva Fuerza Civil, además de altos mandos del Ejército, la Guardia Nacional, la Defensa y policías municipales, el Mandatario estatal destacó la coordinación ejemplar entre todas estas fuerzas, reconocida incluso por autoridades nacionales.

“Este año 2025, es sin duda, el año de la seguridad pública. Hemos logrado números históricos; culminamos la mejor semana, el mejor mes y el mejor año en materia de seguridad de los últimos 15 años”, afirmó García Sepúlveda, para después agradecer los elogios del Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quien ve al estado como modelo a seguir.

El Gobernador Samuel García y mandos de Fuerza Civil anuncian los avances de la estrategia de seguridad "Presencia Total" durante la Mesa de Seguridad. ı Foto: Gobierno NL

“Esta coordinación es hoy ejemplo nacional; lo ha manifestado el secretario Harfuch, que si México tuviera lo que hoy sucede en Nuevo León, el país sería otro. En Nuevo León estamos listos y somos modelo a seguir”, subrayó.

Durante el Nuevo León Informa, Samuel García detalló que los homicidios se redujeron de 180 en marzo del año pasado a menos de 40 en octubre, el nivel más bajo por habitante en 15 años.

También destacó una disminución del 82 por ciento en feminicidios y una mejora sustancial en los índices de percepción ciudadana, alcanzando un 80 por ciento de aprobación.

El Mandatario estatal adelantó que el presupuesto 2026 incluirá un incremento sustancial en recursos para las corporaciones policiacas, con el fin de reforzar equipamiento, patrullas, inteligencia y sueldos.

“Es un premio que se merecen las corporaciones policíacas. Pediremos al Congreso un paquete fiscal a la altura de la seguridad pública que Nuevo León merece”, enfatizó.

Finalmente, García Sepúlveda recordó que la entidad ha invertido más de 30 mil millones de pesos en Fuerza Civil, que actualmente se consolida como la mejor policía del país, y adelantó que en marzo se inaugurará el Cuartel General en Morones Prieto, además de sumar nuevo equipamiento y unidades tácticas.

Mandos policiales y de seguridad federal, estatal y municipal revisan los indicadores que confirman a 2025 como "el año de la seguridad pública" en Nuevo León. ı Foto: Gobierno NL

Cierra octubre como el mejor de año y despliegan operativo especial por Clásico Regio

Por su parte, el Titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, dio a conocer que Nuevo León registró en octubre la cifra más baja de homicidios del 2025 gracias a la estrategia Presencia Total, que permitió más de 600 detenciones y el aseguramiento de casi un centenar de armas.

En paralelo, Fuerza Civil y corporaciones municipales desplegarán este fin de semana un operativo con más de mil 400 elementos para garantizar la seguridad durante el Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el Estadio BBVA.

Subrayó que la estrategia de contención dio resultados palpables en octubre, al registrar solo 39 homicidios, la cifra mensual más baja del año y 33 por ciento menor a la del mismo mes del 2024.

En el acumulado anual, la reducción equivale a 741 homicidios menos, es decir, un 54 por ciento de disminución.

“Vamos a mantener esta determinación de cero impunidad, persiguiendo los delitos de manera inmediata y con firmeza para seguir conteniendo los delitos de alto impacto”, reiteró el mando policial.

El funcionario también destacó los avances en la reducción de homicidios a nivel municipal.

En materia de feminicidios, Nuevo León se mantiene como el tercer estado con menor índice del país, con una reducción del 82 por ciento respecto al año pasado, reflejo del trabajo conjunto entre Fuerza Civil y las corporaciones municipales.

Respecto al Clásico Regio que se jugará en el Estadio BBVA en Guadalupe, el Director de Fuerza Civil informó que desplegarán un operativo de seguridad con más de mil 400 elementos para garantizar que el encuentro deportivo se desarrolle en paz, con un ambiente familiar y seguro.

“Reiteramos a la a la afición que estamos para cuidar, para apoyar y que nos ayuden en tener un ambiente familiar y sano, demostrando que vamos a hacer la mejor sede de esta justa mundialista”, puntualizó Escamilla Vargas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, explicó que el operativo funcionará en cinco anillos de seguridad, desde el interior del estadio hasta las vialidades exteriores.

“Policía y Tránsito de Guadalupe participarán con 200 elementos, 26 unidades, ocho motocicletas, seis caballos y tres binomios K-9, reforzando el perímetro exterior junto con Fuerza Civil y las policías de Apodaca, Escobedo, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y San Pedro”, detalló Fabela Pacheco.

El comandante añadió que el dispositivo incluirá cierres parciales en avenidas como Pablo Livas, Las Torres, Tolteca y Arturo de la Garza, al finalizar el encuentro, para facilitar la salida de los aficionados y prevenir incidentes.

