Reducen en 70% asistencia al Acamoto 2026 con operativo interinstitucional; registran saldo blanco

El operativo interinstitucional agilizó la movilidad y garantizó el orden en las principales avenidas turísticas.

Las acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno permitieron que este fin de semana Acapulco registrara una afluencia de motociclistas más ordenada, segura y con saldo blanco, consolidando un ambiente de mayor tranquilidad para residentes y visitantes.

De acuerdo con registros de CAPUFE, durante los principales días de afluencia del año pasado ingresaron al puerto 5 mil 65 motocicletas, mientras que en este 2026 se contabilizaron mil 521 unidades, lo que representa una reducción cercana al 70 por ciento, resultado de los operativos preventivos, filtros de revisión y vigilancia permanente acciones implementadas para privilegiar el orden, la movilidad y la seguridad.

Filtros de revisión y vigilancia permanente blindaron los accesos al puerto durante el fin de semana. ı Foto: Gobierno Acapulco

Las estrategias coordinadas entre autoridades estatales, federales y municipales permitieron fortalecer la presencia institucional en distintos puntos del puerto, así como mantener vigilancia constante en zonas turísticas, avenidas principales y accesos carreteros, contribuyendo a una movilidad más fluida y segura.

En materia turística, Acapulco mantuvo indicadores sólidos y positivos. Durante la concentración masiva de motociclistas de 2025 el puerto registró una ocupación máxima de 81.7 por ciento con una disponibilidad de 15 mil 254 habitaciones hoteleras. En contraste, este 2026 alcanzó una ocupación del 80.5 por ciento, pero con una oferta significativamente mayor de 17 mil 2 habitaciones disponibles.

La infraestructura hotelera de Acapulco mostró una notable recuperación con más de 17 mil habitaciones disponibles. ı Foto: Gobierno Acapulco

Lo anterior representa un incremento en el número real de habitaciones ocupadas respecto al año anterior, confirmando el fortalecimiento de la infraestructura turística y la recuperación hotelera del destino.

En materia de seguridad y prevención, mientras que durante la concentración de motociclistas de 2025 se reportaron diversos accidentes y un saldo de ocho personas fallecidas, además de múltiples incidentes viales, este 2026 las acciones preventivas y la coordinación interinstitucional permitieron mantener saldo blanco, sin personas fallecidas.

Autoridades federales, estatales y municipales reportan éxito total en las estrategias preventivas de este año. ı Foto: Gobierno Acapulco

Estos resultados reflejan el avance de Acapulco hacia un modelo turístico más ordenado, seguro, familiar y sostenible, manteniendo su capacidad de atracción turística sin comprometer la movilidad, la seguridad ni la experiencia de quienes visitan el destino.

Acapulco continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país y un referente de recuperación y crecimiento para Guerrero y México.

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