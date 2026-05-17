Sheinbaum inaugura en Mérida, Yucatán, el hospital ‘Dr. Agustín O’Horán’, el más grande del sureste

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, el más grande del sureste mexicano y de Centroamérica, que otorgará el derecho a la salud a un millón 200 mil personas sin seguridad social y con su entrada en operación Yucatán se convierte en el estado 24 en ingresar al sistema IMSS Bienestar.

“Hoy inauguramos un nuevo hospital y abrimos las puertas del derecho a la salud en el estado de Yucatán. No estamos entregando solamente un edificio moderno, estamos demostrando que cuando un gobierno camina de la mano de su pueblo los sueños colectivos pueden convertirse en realidad. Este hospital representa esperanza, dignidad, justicia social y el compromiso de construir un México donde la salud deje de ser un privilegio y se convierta plenamente en un derecho”, resaltó desde Mérida, Yucatán.

Destacó que, en este nuevo hospital, niñas, niños, madres de familia, personas adultas mayores recibirán atención médica, medicamentos de manera gratuita, atención de especialistas con tecnología de punta y tratamientos de calidad mundial sin importar su origen o condición económica, como parte de la visión de la Cuarta Transformación. “Aquí no habrá diferencias, porque la salud no es una mercancía ni un negocio, la salud es un derecho del pueblo de México”, agregó.

Informó que desde la creación del IMSS Bienestar 55 mil 572 trabajadores de la salud han sido basificados y hoy tienen certeza laboral; se han contratado 8 mil 543 médicos especialistas y 9 mil 60 médicos familiares. Además de que este sistema cuenta con 293 nuevos quirófanos modernos y equipados. Detalló que incrementó el número de consultas en el IMSS Bienestar al pasar de 37.3 millones en 2023 a 51.2 millones en 2025; con la meta de que para este año lleguen a 60 millones; y suman 205 millones de medicamentos distribuidos a través de las Rutas de la Salud, con un abasto del 93 por ciento en medicamentos oncológicos.

Destacó la histórica inversión en el IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de cerca de 181 mil millones de pesos (mdp) que se han destinado para 29 hospitales nuevos inaugurados, concluidos de octubre de 2024 a la fecha; la construcción en esta administración de 9 mil 139 camas nuevas para los tres sistemas de salud y 2 mil 853 camas existentes serán renovadas. Agregó que en 2026 aumentó la contratación y formación de especialistas con 14 mil médicos especialistas y el ingreso de 20 mil médicos que iniciaron su formación especializada.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que cuando no hay corrupción el dinero alcanza y se dan resultados, los cuales se contraponen a lo hecho en el neoliberalismo, periodo en el que se abandonó la salud pública y se privatizaron empresas del Estado. Por ello, dejó en claro que nadie va a detener a la Transformación de México, ya que este movimiento nació del pueblo, creció en el pueblo y gobierna para el pueblo.

“Aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico. México es una nación libre, independiente y soberana. Y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la Transformación seguirá avanzando. Seguiremos construyendo escuelas, hospitales, caminos, universidades, nuevos derechos. Seguiremos ampliando libertades y defendiendo la soberanía nacional”, destacó.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que la inversión del Hospital General Dr. Agustín O’Horán es superior a los 5 mil mdp, tiene una capacidad para realizar mil 400 cirugías mensuales y más de mil consultas diarias; cuenta con 43 especialidades, más de 650 camas y 16 quirófanos. Además de que permitirá regularizar a 2 mil 500 trabajadores y trabajadoras de la salud, crear 3 mil nuevas plazas e incorporar a mil 500 especialistas.

El ingeniero Residente de Obra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Meilor Marduk Chávez Martínez, agregó que la construcción de esta obra generó mil 643 empleos directos y mil 250 empleos indirectos que concluyeron una de las obras más complejas y modernas de México.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la mandataria por esta obra que va a ser el hospital más grande del sureste mexicano y de Centroamérica. Asimismo, celebró esta nueva etapa de incorporación al sistema IMSS Bienestar y con ello se otorgarán servicios de salud gratuitos para cumplir el objetivo de que 2026 sea el año de la salud en Yucatán.

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