Conflicto familiar por terrenos, principal línea de investigación de asesinato de familia en Puebla

La titular de la Fiscalía General del Estado Puebla (FGE), Idamis Pastor Betancourt, aseguró que la principal línea de investigación por el asesinato de al menos 10 integrantes de una familia en el municipio de Tehuitzingo es un conflicto familiar.

En entrevista con medios este domingo, la fiscal fue cuestionada sobre el avance de las investigaciones por el ataque armado registrado en un domicilio del citado municipio, la madrugada de este domingo, que dejó como resultado al menos 10 personas muertas, todas integrantes de una misma familia, entre ellas algunos menores de edad.

Al centro, Idamis Pastor Betancourt, fiscal General de Puebla. ı Foto: FB Idamis Pastor

A propósito, Pastor Betancourt aseguró que, si bien es pronto para dar más detalles debido a la cercanía de los hechos, se abrió una línea de investigación referente a un posible conflicto familiar por la propiedad de un terreno.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar. Tiene unas horas que sucedió el hecho, así que no puedo dar más información al respecto más que ya hay una línea de investigación”, dijo, en entrevista con medios.

Posteriormente, entrevistada por Milenio Televisión, la fiscal abundó que “la [línea de investigación] más fuerte que llevamos hasta este momento es que se trató de un conflicto familiar por unos terrenos”.

🚨🇲🇽 Horror en Puebla. Un grupo armado irrumpió en un rancho de Tehuitzingo y abrió fuego contra una familia, dejando al menos 10 personas muertas, entre ellas menores de edad 😱⚠️



Una mujer logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital, mientras las autoridades ya investigan… pic.twitter.com/nOXg4Ax99R — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

En la misma entrevista, Idamis Pastor aseguró que, hasta el momento, se tiene conocimiento de que fueron 11 las personas muertas, lo que suma un deceso más de los 10 confirmados originalmente por la FGE en su comunicado inicial.

Aclaró que, entre los fallecidos por este ataque, hay tres menores de edad, incluido un menor de un año.

La cifra no ha sido actualizada en la comunicación oficial de las autoridades poblanas.

🚨Un posible conflicto familiar es una primera línea de investigación sobre el ataque en Tehuitzingo, Puebla, que dejó 10 personas asesinadas, informó la fiscal Idamis Pastor Betancourt. pic.twitter.com/5HoHgrAeIC — Azucena Uresti (@azucenau) May 17, 2026

La fiscal aseguró que, según las indagatorias, en el lugar de los hechos se encontraron indicios balísticos de calibre 22 y 9 milímetros. De acuerdo con la interpretación de la titular de la FGE, esto sugiere que “no fue un grupo armado” el que perpetró el ataque, y refuerza la línea de investigación de que fue resultado de un conflicto familiar.

Idamis Pastor reiteró que, hasta el momento, no hay ninguna persona detenida, y que seguirán las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos.

Más temprano, la FGE emitió un comunicado en donde informó que había abierto una carpeta de investigación por estos hechos.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla mantendrá las investigaciones hasta esclarecer este hecho y proceder conforme a derecho”, explicó.

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