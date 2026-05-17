Grupo armado mata a 10 integrantes de una familia en Mixteca poblana; Fiscalía investiga

Un grupo armado abrió fuego contra una familia en un rancho ubicado en la Mixteca poblana, en el municipio de Tehuitzingo, hechos por los cuales perdieron la vida al menos 10 personas y que ya investigan las autoridades locales.

La mañana de este domingo se reportó en redes sociales que un grupo armado irrumpió en un domicilio en la calle 2 de Abril, en el municipio de Tehuitzingo, y abrió fuego en contra de todos los presentes.

🚨#URGENTE



Al menos 10 personas sin vida entre ellas dos menores, fue el saldo de un ataque armado al interior de un domicilio en el municipio de Tehuitzingo en #Puebla.



De acuerdo con reportes, sujetos armados habrían ingresado al domicilio ubicado en la comunidad de Texcala.… pic.twitter.com/bdtsOfMjxO — Periódico e-consulta (@e_consulta) May 17, 2026

Según los reportes, casi todos los presentes, incluidos menores de edad, fueron asesinados, mientras que una mujer sobrevivió y fue trasladada al hospital. Al lugar arribaron elementos de emergencia y policías, quienes acordonaron la zona, de acuerdo con los informes.

SSP confirma 10 muertes y abre investigación

Poco después de los primeros reportes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) informó que tomó conocimiento de los hechos y que inició las investigaciones pertinentes.

🚨🏠 || Ejecutan a 10 personas de madrugada en rancho en calle 2 de Abril, Tehuitzingo; entre víctimas hay menores. La FGE realiza diligencias con apoyo de Policía Estatal y Ejército; área acordonada mientras continúan las investigaciones. https://t.co/foarqLJpTp pic.twitter.com/vhLhlXSFuZ — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) May 17, 2026

Remarcó que, por estos hechos, fallecieron 10 personas, entre ellas tres hombres, tres mujeres y una menor de edad, “quienes presuntamente fueron atacados por sujetos armados”.

La SSP remarcó que, tan pronto se dieron a conocer los hechos, se activaron “los protocolos de atención e investigación correspondientes”.

Así, según la Secretaría, al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado.

#Comunicado | Ante los hechos ocurridos en Tehuitzingo, el @Gob_Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informa: pic.twitter.com/uC64HNdpt4 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) May 17, 2026

En conjunto, “mantienen un despliegue operativo, así como labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables”.

Finalmente, la SSP expresó su solidaridad y condolencias con los familiares de las víctimas y refrendó su “compromiso con la cero impunidad para este tipo de hechos”.

“Además, reitera a la ciudadanía que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en la entidad”, concluyó la SSP.

Fiscalía abre carpeta de investigación

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) abundó que inició una carpeta de investigación por estos hechos, y que realiza el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla mantendrá las investigaciones hasta esclarecer este hecho y proceder conforme a derecho”, explicó en un comunicado.

La FGE detalló que las autoridades fueron alertados por estos hechos seguido de una denuncia ciudadana que refirió haber visto a varias personas sin signos vitales en el domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de diez personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo. #FiscalíaInforma https://t.co/u9OVWeninI pic.twitter.com/ZWVFoMaBXX — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 17, 2026

Al arribar las autoridades encontraron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego, lo que motivó la investigación.

Asimismo, la FGE confirmó que hubo una persona herida que fue trasladada al hospital, pero que falleció en el trayecto.

Preocupa violencia armada en la entidad

En días recientes, se han registrado ataques armados y otros episodios de violencia que han elevado la preocupación entre los ciudadanos.

El 13 de mayo se registró un ataque a tiros en Santa Isabel Tlanepantla, en Puebla, que dejó varias personas muertas. Un día antes, en Lomas del 5 de Mayo, en Puebla capital, se registró una balacera e incendio de vehículos.

Tragedia en Angelópolis, Puebla: 🚨🔫 Esta madrugada, un ataque armado afuera del antro Sala de Despecho dejó tres personas fallecidas (dos hombres y una mujer) y cinco más heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Las autoridades realizaron… pic.twitter.com/swk2v2biEl — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 14, 2026

Sin embargo, el episodio más reciente y estremecedor fue el ataque al exterior del bar Sala de Despecho en Angelópolis, que dejó tres muertos y cuatro heridos, en lo que se presume fue un ataque directo.

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