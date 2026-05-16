Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 16 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar alta carga vehicular este sábado 16 de mayo, debido al movimiento habitual de fin de semana y al incremento de viajes hacia Puebla y otros destinos del centro del país.

Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos, además de afectaciones derivadas de las lluvias pronosticadas para la tarde.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 16 de mayo.

La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se presenta flujo vehicular intenso en distintos puntos de la vía, principalmente en las salidas de la Ciudad de México y en accesos urbanos.

Durante la jornada pueden registrarse afectaciones momentáneas derivadas de choques menores, vehículos descompuestos o reducción de carriles por maniobras de auxilio.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos de vigilancia y monitoreo para atender cualquier eventualidad y agilizar la circulación.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este sábado incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante de salida e ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen generarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes, especialmente en caso de lluvia.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante la tarde y noche.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar reportes de tráfico y clima antes de salir.

Reducir la velocidad en caso de lluvia o neblina.

Encender luces y mantener distancia entre vehículos.

Evitar frenados bruscos sobre pavimento mojado.

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vías más transitadas del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día, especialmente por el incremento en la movilidad de fin de semana y las lluvias previstas. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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MSL