Va nuevo Detector de mentiras; critican censura

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habrá un programa especial para el Detector de mentiras, el cual será conducido por la nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

Al abordar las críticas que persisten contra las políticas y acciones gubernamentales de parte de la oposición, adelantó que en las próximas semanas presentará una nueva programación y agregó que dicho programa se enfocará en “desmentir” información errónea que circula en diversas plataformas y medios de comunicación, dado que la sección actual, del mismo nombre, que sale cada miércoles al final de la mañanera, ya no es suficiente.

“Es cierto, hace falta más acceso a internet y hace falta también la construcción de mayor información. Les voy a adelantar: Vamos a hacer un programa especial en la tarde que va a coordinar Luisa, que es el detector de mentiras, pero extendido”, detalló.

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La mandataria explicó que la conducción de tal programa estará a cargo de la consejera jurídica de la Presidencia porque el acceso a la información es un derecho de las y los mexicanos: “¿Y por qué Luisa María? Pues porque es la consejera jurídica y el derecho a la información es parte de lo más importante que se tiene que resguardar y es la información del Gobierno”.

La nueva plataforma fue criticada por diputados y dirigentes del PAN, al considerar que representa un intento de control político sobre la información y un mecanismo de presión contra medios de comunicación y opositores.

El vocero del grupo parlamentario en San Lázaro, Federico Döring, afirmó que la medida surge como una reacción ante el “fracaso” de campañas de

desprestigio contra gobiernos emanados de Acción Nacional, particularmente en Chihuahua.

“Es para desviar la atención de los narcos del Bienestar, es el segundo piso de la desinformación propagandística de las mañaneras”, sostuvo el legislador Döring Casar.

Aseguró que el Gobierno federal ignora recomendaciones internacionales sobre la libertad de expresión y advirtió que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

“Lejos de las recomendaciones del relator especial para la libertad de expresión en México y de los señalamientos de Artículo 19, lo que más le importa a Sheinbaum es que prevalezca la propaganda política y las mentiras”, expresó.

Por su parte, la diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, cuestionó que desde el Gobierno se pretenda establecer un mecanismo oficial para determinar qué información es verdadera y cuál no.

“La verdad no se puede decretar desde el tribunal del Gobierno”, afirmó.