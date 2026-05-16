Sheinbaum y Trump celebran conversación “cordial y excelente”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la mañana de ayer una nueva conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien acordó mantener el diálogo en el marco de la próxima visita de funcionarios federales de dicho país.

Por medio de una breve publicación en redes sociales, la mandataria mexicana compartió que mantuvo una llamada con el republicano, la cual describió como “cordial”.

Solamente comentó que en el diálogo fue ratificado el cumplimiento de las labores asociadas con la seguridad y también se abordó la relación de comercio entre ambos países.

TE RECOMENDAMOS: Y la UIF congela cuentas a Rocha e hijos Se entregan a EU los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa

El Dato: La anterior llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump fue el 23 de febrero, cuando el presidente de EU llamó por motivo del abatimiento de Nemesio Oseguera.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de EU, Donald Trump ı Foto: Especial

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, dijo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, este jueves, Sheinbaum Pardo adelantó que este mismo mes arribarán varios secretarios de la administración republicana, aunque no ahondó en quienes serán.

Ésta se trató de la llamada número 14 de la que se conoce públicamente entre ambos mandatarios.

Previamente en su conferencia, la Presidenta aseguró que hasta ahora el Gobierno de Estados Unidos no ha notificado alguna observación de presunta intromisión política desde los consulados mexicanos en dicho país, como lo aseguró una nota publicada por el medio norteamericano CBS.

En días anteriores, se dio a conocer que presuntos funcionarios estadounidenses emprenderían una revisión a las representaciones diplomáticas mexicanas, a las que presuntamente se acusaba de hacer promoción política contra el gobierno de dicho país y que, a partir de los hallazgos que tuvieran, se decidiría el cierre de algunos consulados.

En su conferencia de este viernes, la mandataria mexicana aseguró que no se ha recibido ninguna información oficial del Gobierno de Donald Trump que confirmara tal reporte.

“No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al Gobierno de México, relacionado con los consulados. Fue una nota que salió de CBS, que dijo que decían en el Departamento de Estado que los consulados mexicanos estaban haciendo política en los Estados Unidos”, comentó la mandataria.

Remarcó que la responsabilidad de los consulados es la de defender a los mexicanos en el exterior, mas no la de intervenir en la política estadounidense.

“Aquí yo lo desmentí, porque no les corresponde hacer política en los Estados Unidos. A los consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos, y hacer sus labores de vínculo con las comunidades mexicanas y con la propia comunidad estadounidense en distintos lugares”, dijo.

Acusó que se ha desencadenado una “inventiva impresionante” para criticar a su Gobierno, afirmación dentro de la cual mencionó a políticos de la oposición que viajaron en meses pasados a Estados Unidos y órganos extranjeros para presentar quejas contra la administración mexicana, como lo hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Y luego aparte, el PRI, bueno, ya ni hablamos, ¿no?, la verdad, o sea: Yéndose a Estados Unidos, Alito Moreno. El PAN: haciéndole un homenaje a Hernán Cortés. Entonces, claro, ¿qué apoyo popular puede tener eso? ¿Qué apoyo de la gente puede tener eso? Los que no nos quieren a nosotros, que hay muchos, y qué bueno que existan, porque México es democrático; pero, mayoría no son”, declaró.

Remarcó que la única labor en materia política que los consulados pueden hacer es hablar de los avances que registra el Gobierno de este lado de la frontera.

“No les corresponde hacer política, ni para la política de los Estados Unidos, ni para México, sino, en todo caso, difundir los logros del Gobierno de México”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

REUNIÓN CON BACHELET. Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Michelle Bachelet, a quien desde el año pasado se ha apoyado como una de las propuestas para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, marco en el cual se realizó tal visita.

En redes sociales, la mandataria compartió una fotografía junto a la dos veces presidenta de Chile y a quien reconoció por promover la paz; en su publicación no ahondó en los detalles del encuentro.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, dijo.

Previamente, la también exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo una conversación con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien dijo que intercambió posturas sobre los desafíos que se advierten en el contexto internacional, así como el papel que la ONU debe de asumir.

“El encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, informó la cancillería mexicana.