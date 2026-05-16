Marcha CNTE al Zócalo y amaga con inminente paro nacional

En el marco del Día del Maestro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a movilizarse, en la Ciudad de México y otras entidades federativas, para advertir que su plan de estallar una huelga nacional que llevaría hasta boicotear el Mundial de Futbol que se celebrará este año en el país, es inminente, al no obtener respuestas satisfactorias a sus peticiones, ni siquiera con el aumento salarial anunciado ayer.

Al arranque de la protesta que inició en las inmediaciones de la Escuela Normal de Maestros, en la capital del país, el magisterio ya adelantaba que ningún incremento a las percepciones salariales que anunciara la federación pondría fin a su inconformidad.

El Dato: Cada contingente estatal de la CNTE presentará los resultados de sus consultas internas para determinar la fecha del paro para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE.

La sección 22 de la CNTE, protesta en el Día del Maestro, ayer. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

La Coordinadora avanzó rumbo a la Plaza de la Constitución bajo el ardiente rayo del sol y las consignas con las que aseguraron que la fecha conmemorativa no representaba ningún motivo de festejo para sus integrantes.

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“Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, se escuchaba de las voces de alrededor de cuatro mil maestros que integraron el contingente y, en cuyas manos, cargaban pancartas con reclamos al actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El dirigente de la sección nueve de la CNTE, Pedro Hernández, aseguró que la advertencia de intervenir en la realización del Mundial no quedará sólo en palabras.

100 por ciento es el incremento salarial que exige la CNTE

“Iremos a una huelga nuevamente porque las demandas no están resueltas y no es metáfora decir que, si no hay solución, no rodará el balón”, declaró en conferencia previa a que la marcha comenzara.

Representaciones de la CNTE de varios estados se congregaron en el Zócalo, ayer ı Foto: Cuartoscuro

La molestia es arrastrada desde inicios del sexenio, pero particularmente en mayo del año pasado, cuando se instaló un plantón en el Zócalo por más de un mes como medida de presión para que el Gobierno respondiera a lo que ellos consideran una “deuda histórica” con el magisterio.

Las demandas centrales de la CNTE son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que consideran perjudicial para su sistema de retiro; también piden que el aumento salarial sea del 100 por ciento.

Además de dar marcha atrás a la reforma educativa y que se ponga freno a la “evaluación punitiva” bajo la que laboran.

De manera paralela, el exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, —recordado por atrincherarse en sus oficinas al negarse a dejar el cargo, tras no ceder a corregir los libros de texto— también emprendió su marcha desde el Metro Buenavista para hacer un llamado principal: refundar la SEP y defender el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Maestros disidentes de Chiapas apoyan el paro nacional. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Los grupos avanzaron de manera pacífica por las principales vialidades de la ciudad rumbo al Zócalo capitalino.

La CNTE aprovechó para manifestarse en los alrededores de la SEP, donde Delgado Carrillo y la Presidenta encabezaron la ceremonia del Día del Maestro, evento en el que anunciaron el incremento salarial del nueve por ciento a los docentes y reconocieron a los profesores con más de 40 años de servicio. Desde el exterior, los disidentes gritaron consignas, no sólo contra las autoridades, sino también contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su dirigente, Alfonso Cepeda Salas.

Los maestros reclamaban que el incremento no resultaba suficiente para resarcir la pérdida que, aseguran, han enfrentado por las condiciones laborales que han tenido durante los últimos años. Además, reprocharon que sólo se invitara a tal evento a quienes no protestan contra el gobierno, mientras que a ellos se le ha cerrado la puerta al diálogo.

Pasado el mediodía, los profesores inconformes llegaron a la plancha del Zócalo que, contrario a otros momentos de protesta, no se encontraba con vallas metálicas que protegieran la Catedral y el Palacio Nacional.

Sobre un templete colocado en el centro, entre las estructuras que trabajadores colocaban para el fan fest mundialista, el magisterio replicó su molestia, sus demandas y confirmó que será este sábado, en su Asamblea Nacional Representativa, cuando decida la ruta de la huelga nacional para los próximos días.

La protesta se replicó en varios estados, entre ellos: Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.

En este último estado se realizó la quema de una patrulla de cartón que, además de servir como protesta magisterial, también lo fue por la muerte del normalista Alain Vázquez, quien perdió la vida en una persecución policial.

En Oaxaca, la líder de la Sección 22, Yenny Pérez criticó al Gobierno federal por haberse precipitado a que el ciclo escolar se cerrará antes de lo previsto en el calendario oficial, por motivos del Mundial y sin considerar la opinión de las familias de las y los docentes.

Protestas magisteriales en Plaza Lerdo del estado, ayer. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

SNTE pide justicia laboral y pensiones

Por Redacción

DURANTE la conmemoración del Día del Maestro, encabezada ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, demandó, a nombre de sus agremiados, la derogación del régimen de pensiones para trabajadores del Estado y un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia para el magisterio.

Tras reconocer a los docentes por la gran labor que desempeñan en favor de México, el líder sindical destacó que es momento de avanzar en los derechos de los trabajadores.

“Deroguemos el injusto régimen de pensiones previsto en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y construyamos un nuevo sistema de pensiones con viabilidad financiera y jurídica de largo plazo”, señaló Cepeda.

Señaló que maestras y los maestros merecen una pensión digna y un retiro sin zozobras ni precariedades.

Reiteró que el SNTE cuenta con un estudio actuarial que demuestra que, con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad, es posible.

También que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) “tiene que desaparecer ya”, para construir un nuevo sistema que garantice el derecho a la educación, los derechos laborales y evite cualquier forma de corrupción, opacidad y conflicto de interés.

Garantiza CSP mejoras laborales al magisterio

› Por Yulia Bonilla

Por segundo año consecutivo, el Gobierno federal anunció, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), un incremento salarial del 9 por ciento a las y los docentes de todo el país, “entre prestaciones y reconocimiento al salario”.

En el Día del Maestro, el titular de la dependencia federal, Mario Delgado Carrillo, aseguró que este incremento al salario magisterial es una muestra del compromiso que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el sector educativo.

“Refleja la voluntad de la Presidenta de México por mejorar, de manera permanente, las condiciones laborales y económicas del magisterio nacional. Así que hoy, en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario en las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9 por ciento, que está compuesto de distintos procesos y tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario”, declaró.

El Dato: La CNTE pide un incremento salarial del 100 por ciento, además de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto.

El funcionario subrayó que con esto se mantiene la tendencia de recuperación a los ingresos económicos de los docentes, para superar el rezago salarial que se acumuló en 35 años del periodo neoliberal.

En su mensaje inicial, subrayó que el llamado presidencial es que se fortalezca y trabaje en una nueva relación entre el magisterio y el Estado.

“Por eso nuestra Presidenta ha hecho un llamado a que, con la participación de todas y de todos, aula por aula, escuela por escuela, se defina una nueva relación entre el magisterio, los docentes y el Estado mexicano, donde se garantice la transparencia, el derecho a la formación y se resguarden los derechos laborales. El derecho a la educación es la guía de la política educativa del segundo piso de la Cuarta Transformación”, explicó.

Al encabezar la ceremonia por el Día del Maestro, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró al gremio docente que se hará cualquier esfuerzo requerido para mejorar sus condiciones laborales.

“Sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y, lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer, por agradecimiento permanente a ustedes”, aseguró.

La mandataria señaló que: “Hemos reducido el presupuesto operativo del gobierno en prácticamente 30 por ciento adicional a lo que ya había disminuido en el periodo del (ex)presidente López Obrador. En ese marco es que hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento”.

En su discurso destacó que, en gobiernos anteriores, el Estado protagonizó acusaciones contra el magisterio para responsabilizarlo de dar una “mala educación” a los estudiantes: “¡Qué injusticia! Qué mal habla de un gobierno que no reconoce a las maestras y a los maestros de México”.

Señaló a los docentes que la transformación que ha conseguido el país también deviene del trabajo magisterial: “Los grandiosos ciudadanos, el gran pueblo de México, se lo debemos a las y los maestros de México. Un gobierno que reconoce la educación pública y el fundamento sustantivo de la educación pública, que son las y los maestros de México, es un gobierno que está cerca del pueblo”.

En mayo del año pasado, la SEP dio un primer aumento de 10 por ciento a los maestros, medida que fue anunciada, junto a otras, luego del paro que encabezaron profesores que participan en la CNTE.

Niega que Delgado deje Secretaría de Educación

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya planes para que Mario Delgado Carrillo deje la Secretaría de Educación Pública (SEP), en relación a la propuesta que la dependencia impulsó para anticipar el cierre del ciclo escolar por el calor y el Mundial de Futbol.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria respaldó la conducción que el secretario de Educación le ha dado a la dependencia y destacó el acercamiento que ha tenido con el magisterio.

“No, de hecho… Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Está trabajando en educación básica y el trabajo que se hace con los maestros y las maestras; y un gran trabajo en educación media superior y superior”, dijo.

Recordó que una de las metas es ampliar el nivel de educación superior, con 333 mil nuevos lugares, para lo cual se ha trabajado en el reforzamiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

333 mil nuevos lugares se prevén crear en educación media

Paralelamente a esto, recordó que se han atendido demandas de las y los docentes, como el incremento a sus percepciones salariales e, incluso, reformas para mejorar sus condiciones de jubilación.

Como parte de ello, destacó la consulta que se prevé realizar este año relativa a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), a fin de establecer, si hay un consenso o no, en que deba de modificarse.

En relación a las críticas por el anuncio de la semana pasada para anticipar el cierre del ciclo escolar, la Presidenta comentó que llama la atención la escalada que tuvo el tema a nivel internacional, a pesar de que se decidió mantener el calendario original: “Fíjense, ayer salió un artículo en The Economist sobre el tema del calendario escolar. No les parece como que… eso sí, los ojos del mundo están puestos en México. Ya para que The Economist saque un artículo relacionado con el calendario escolar que, además, pues hubo una propuesta. No se estuvo de acuerdo y se regresó a la propuesta original con las características que tiene cada estado. Se lo hicieron como una gran noticia. Llama la atención”, señaló.