Exige oposición una alerta migratoria contra Rocha

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en imagen de archivo

El PAN en la Cámara de Diputados consideró como un avance el congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus familiares y colaboradores cercanos; sin embargo, advirtió que la medida resulta insuficiente mientras no se avance en un juicio político y en una alerta migratoria para impedir una eventual fuga del mandatario.

La legisladora Paulina Rubio Fernández consideró que el Gobierno federal “por fin” escuchó a la oposición al proceder contra las finanzas del grupo cercano a Rocha Moya, aunque acusó a Morena de proteger a personajes vinculados con la “narcopolítica”.

El Dato: El blanquiazul en la Comisión Permanente presentó una solicitud para la desaparición de poderes en Sinaloa, por considerar que están cooptados por el narcotráfico.

Sostuvo que el congelamiento de cuentas reduce el margen de operación financiera de los implicados y busca evitar el ocultamiento de recursos en paraísos fiscales. Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense, además del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

No obstante, Rubio afirmó que el PAN exige tres acciones adicionales: avanzar en el juicio político contra Rocha Moya, emitir una alerta migratoria y esclarecer su ubicación actual.

También el coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, lanzó críticas contra el Gobierno de nuestro país tras la entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, a autoridades de Estados Unidos, al asegurar que las investigaciones avanzan del lado norteamericano “frente al silencio cómplice” de México.

4 bancos en los que Rocha Moya tendría sus cuentas

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente partidista sostuvo que, si las autoridades mexicanas realmente buscaban pruebas sobre los presuntos vínculos criminales en Sinaloa, debieron recurrir a los exfuncionarios que hoy están bajo investigación o que ya están detenidos.

“Si el Gobierno mexicano quería pruebas, hubiera sido lógico buscarlas con los funcionarios clave que han sido detenidos: los encargados de las finanzas y la seguridad de Sinaloa”, afirmó.

El senador panista Marko Cortés acusó a Morena y al Gobierno federal de “guardar silencio frente al avance de las investigaciones en EU contra exfuncionarios de Sinaloa”, luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal, se entregara y quedara bajo custodia de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Reaccionan ı Foto: Especial

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que “mientras en EU avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México Morena sigue defendiendo lo indefendible”.

El legislador recordó que, tras las acusaciones contra funcionarios sinaloenses, integrantes del oficialismo “primero dijeron que no había pruebas; después, que era un ataque político y ahora,

guardan silencio.

“Ya hay exfuncionarios morenistas bajo custodia de autoridades estadounidenses y el Gobierno federal sigue volteando hacia otro lado”, sostuvo el legislador panista.

En tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se lanzó contra Morena y sus gobiernos luego de la entrega de Gerardo Mérida Sánchez a autoridades estadounidenses, al asegurar que su partido continuará con la denuncia de los “narcopolíticos” que, acusó, “están destruyendo a México”.

Desde Washington D.C., donde realizó una gira de tres días, el dirigente tricolor afirmó que su partido mantendrá una ofensiva política y de denuncia internacional por estos hechos.

“Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación. No tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena, que están destruyendo nuestro país”, expresó Moreno Cárdenas en un videomensaje difundido en redes sociales al cierre de su visita a Estados Unidos.

El también senador de la República aseguró que durante su estancia en Washington sostuvo “grandes reuniones” y logró “grandes avances”, aunque no detalló con quiénes se reunió ni los acuerdos alcanzados.