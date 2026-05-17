Leonel Godoy comparece ante la Fiscalía de Michoacán por asesinato de Carlos Manzo

El diputado federal Leonel Godoy Rangel, de Morena, compareció este sábado ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en calidad de testigo, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Al salir de la audiencia, el también exgobernador de Michoacán sostuvo que sus declaraciones no aportaron nada relevante a la investigación, toda vez que, dijo, “yo no estuve presente cuando sucedieron esos lamentables hechos”, el 1 de noviembre de 2025.

“Creo que los testigos tienen que ser presenciales o que les consten los hechos. A mí ninguno de los hechos relacionados con el condenable homicidio de Carlos Manso tuve algún conocimiento, entonces no creo que les aporte nada en la investigación mi declaración en calidad de testigo, pero acudí como obligación ciudadana que tengo”, declaró a la prensa.

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El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

“No se ha aportado nada”, insiste

Godoy Rangel refirió que durante la comparecencia abordó sus diferencias políticas con Carlos Manzo, a quien acusó de haber hecho, en más de una ocasión, “acusaciones sin pruebas” en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, reconoció que Carlos Manzo era su adversario político y recordó que la última vez que lo vio fue después del 26 de abril de 2025, tras los violentos hechos registrados durante una asamblea informativa sobre la reforma al Poder Judicial a la que asistió el senador de Morena, Raúl Morón Orozco.

“Entonces, yo espero que la Fiscalía, con estas declaraciones, donde no se ha aportado nada en la investigación”, reiteró Godoy Rangel.

No obstante, recordó que entre las más de 20 de personas detenidas por el homicidio, algunas estaban relacionadas “con el entorno del presidente municipal asesinado”, además de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivo por el que, apuntó, “la investigación tiene que seguir por ese lado”.

Ve “objetivos electorales” en acusaciones

Leonel Godoy calificó las acusaciones en su contra como “politiquería electoral” y afirmó que tanto la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, como integrantes del Movimiento del Sombrero, tienen “objetivos electorales”.

El pasado 17 de febrero, Quiroz García aseguró que presentó una denuncia en contra de Leonel Godoy, Raúl Morón Orozco, y del exalcalde Ignacio Campos Equihua, por su presunta relación con el homicidio de su esposo.

Tras el crimen, la alcaldesa, el Movimiento del Sombrero y el propio hermano del fallecido exalcalde y actual subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo Rodríguez, han pedido no descartar un móvil político en la investigación y señalaron públicamente a Leonel Godoy.

“Creo que ellos lo están haciendo por cálculo electoral. Les reditúa, electoralmente, hacerse pasar de víctimas, cuando los detenidos han sido gente de ellos mismos”, sostuvo este 16 de mayo Leonel Godoy, en referencia a que entre los detenidos por el asesinato hay siete integrantes de la escolta personal de Carlos Manzo.

“Yo confío en la justicia, en la ley, espero que la Fiscalía, con estas entrevistas, declaraciones como testigos, ya cierre esa parte de la investigación. Nunca he tenido miedo. (...) No nos asusta la lucha política. Sí nos preocupa acusaciones de esa naturaleza porque ponen en riesgo a no sólo a mi, sino a mi familia. Me parece que sí es muy mezquino, muy miserable, que se haga política carroñera con objetivos electorales ”, agregó el diputado de Morena.

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cehr