Piden considerar motivos políticos en investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo.

El hermano de Carlos Manzo y subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, pidió a las autoridades no descartar cualquier línea de investigación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, incluso motivos políticos.

En una entrevista radiofónica, aseguró que su hermano tuvo choquen con el senador Raúl Morón, el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y el ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos.

En ese sentido, el hermano de Carlos Manzo dijo que dichos políticos deben ser parte de la línea de investigación del asesinato del edil asesinado que encabezaba el “movimiento del sombrero”.

“Carlos había hecho señalamientos muy importantes sobre actores políticos con los que era adversario, y era importante que se pudiera agotar esa investigación, aún y cuando fueran parte del movimiento político que gobierna u otros”, subrayó.

Incluso aseguró que Carlos Manzo pudo haber sido asesinado por sus aspiraciones políticas y una disputa por la gubernatura de Michoacán en la que tenía “adversarios fuertes”.

“Carlos me había señalado que él tenía encuestas, estudios, en donde el venía encabezando una disputa por la gubernatura”, dijo el también subsecretario de Gobierno de Michoacán.

Lo anterior ocurrió después de una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que se solicitó una investigación “clara, amplia y contundente”.

JVR