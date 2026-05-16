Beneficia a 12 mil personas

Diputada Zaira Cedillo encabeza rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec

Horacio Duarte Olivares destacó que estas acciones ayudan a reconstruir el tejido social y recuperar espacios para las familias mexiquenses

Diputada local Zaira Cedillo encabeza rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec.
Diputada local Zaira Cedillo encabeza rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

La diputada local Zaira Cedillo Silva encabezó la rehabilitación integral y reinauguración del Parque de las Rampas en Ecatepec, que beneficiará a más de 12 mil personas y que forma parte de las labores de recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia comunitaria, el deporte, la integración familiar y la percepción de seguridad en indicadores específicos de la encuesta ENSU del INEGI.

En compañía del secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, así como de los diputados locales Carlos Martínez Zurita y Edmundo Luis Valdeña, la legisladora local vecina del municipio de Ecatepec destacó que existe coordinación permanente con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para devolver espacios públicos a niñas, niños, jóvenes y familias mexiquenses.

“Hemos metido mucho trabajo y mucho corazón. Estos espacios antes estaban oscuros, se ocupaban para delinquir y estaban llenos de basura; hoy los vemos limpios e iluminados, con niñas, niños y jóvenes jugando y conviviendo”, señaló la diputada Zaira Cedillo, quien además ha encabezado jornadas de rehabilitación, limpieza y recuperación de espacios comunitarios en distintas zonas del municipio.

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Diputada local Zaira Cedillo Silva y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
Diputada local Zaira Cedillo Silva y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. ı Foto: Cortesía

Durante la jornada se realizaron actividades deportivas, recreativas y comunitarias como torneos infantiles y juveniles de box, partidos de futbol, skateboarding, música y juegos. Horacio Duarte Olivares aseguró que desde el gobierno del Estado de México se continuará respaldando este tipo de iniciativas de la diputada Zaira Cedillo y demás legisladores locales, al señalar que “estos espacios integran a la comunidad, reconstruyen el tejido social y ayudan a que Ecatepec y el Estado de México sean lugares más seguros”.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, reconoció que la recuperación de espacios públicos también contribuye a mejorar el entorno urbano y a fortalecer condiciones de movilidad, convivencia y tranquilidad para las familias de Ecatepec.

Rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec.
Rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

cehr

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