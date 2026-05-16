Diputada Zaira Cedillo encabeza rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec

La diputada local Zaira Cedillo Silva encabezó la rehabilitación integral y reinauguración del Parque de las Rampas en Ecatepec, que beneficiará a más de 12 mil personas y que forma parte de las labores de recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia comunitaria, el deporte, la integración familiar y la percepción de seguridad en indicadores específicos de la encuesta ENSU del INEGI.

En compañía del secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, así como de los diputados locales Carlos Martínez Zurita y Edmundo Luis Valdeña, la legisladora local vecina del municipio de Ecatepec destacó que existe coordinación permanente con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para devolver espacios públicos a niñas, niños, jóvenes y familias mexiquenses.

“Hemos metido mucho trabajo y mucho corazón. Estos espacios antes estaban oscuros, se ocupaban para delinquir y estaban llenos de basura; hoy los vemos limpios e iluminados, con niñas, niños y jóvenes jugando y conviviendo ”, señaló la diputada Zaira Cedillo, quien además ha encabezado jornadas de rehabilitación, limpieza y recuperación de espacios comunitarios en distintas zonas del municipio.

Diputada local Zaira Cedillo Silva y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. ı Foto: Cortesía

Durante la jornada se realizaron actividades deportivas, recreativas y comunitarias como torneos infantiles y juveniles de box, partidos de futbol, skateboarding, música y juegos. Horacio Duarte Olivares aseguró que desde el gobierno del Estado de México se continuará respaldando este tipo de iniciativas de la diputada Zaira Cedillo y demás legisladores locales, al señalar que “estos espacios integran a la comunidad, reconstruyen el tejido social y ayudan a que Ecatepec y el Estado de México sean lugares más seguros”.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, reconoció que la recuperación de espacios públicos también contribuye a mejorar el entorno urbano y a fortalecer condiciones de movilidad, convivencia y tranquilidad para las familias de Ecatepec.

Rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

cehr