Captan a profesor robando dinero de las mochilas de sus alumnos | VIDEO

Un profesor fue suspendido de sus funciones tras ser captado gracias a una cámara escondida, la cual reveló el momento exacto en el que hurtaba dinero en efectivo y pertenencias del interior de las mochilas de sus propios alumnos.

Los hechos se registraron en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) número 32, ubicado en el municipio de Empalme.

Cansados de que sus pertenencias y dinero desaparecieran durante el horario de recreo, los estudiantes del plantel decidieron organizarse e instalar una cámara oculta dentro del aula para atrapar al responsable.

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En el video, que se hizo viral de inmediato en las redes sociales, se ve al maestro aprovechar que el salón estaba vacío.

Con total tranquilidad, el profesor camina entre los bancos, abre las mochilas de los alumnos, las revisa y saca sus carteras.

En una parte de la grabación se nota cómo se detiene al escuchar ruidos en el pasillo, sale a asomarse y regresa segundos después para seguir robando.

El profesor fue separado de su cargo

Luego de que se difundiera el video, los alumnos de la escuela se manifestaron con pancartas y gritos para exigir que despidieran de inmediato al maestro y lo castigaran severamente.

A la protesta se unieron los padres de familia, quienes reclamaron el gran esfuerzo económico que hacen todos los días para comprarle los útiles y herramientas escolares a sus hijos.

El director del CETMAR 32, Refugio Samaniego, confirmó la veracidad del video y aseguró que la directiva activó de inmediato los protocolos correspondientes en compañía de la maestra tutora de los jóvenes:

“Inmediatamente escuchamos a los alumnos, vimos el video, posteriormente hicimos una llamada a la coordinación estatal para informar y que nos asesoraran en el aspecto jurídico”

📹 ❗CÁMARA OCULTA LO DELATA❗



👩‍🎓👨‍🎓 Alumnos del CETMAR 32 en Empalme, Sonora, grabaron a su profesor revisando mochilas y robándoles dinero durante el recreo.Padres de familia exigen la destitución inmediata y denuncia penal contra el docente, quien ya fue suspendido… pic.twitter.com/symBu92mvV — Playaaldia (@playaaldia) May 16, 2026

Confirmando además que solicitó al docente retirarse de forma temporal de las instalaciones mientras las autoridades educativas superiores dictaminan la sanción definitiva bajo una política de “cero corrupción”.

Por su parte, los tutores de los menores acudieron ante la Agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia penal formal.

Aunque en primera instancia las autoridades ministeriales les comentaron que podría tratarse de un asunto de orden interno debido a que los montos económicos reportados de forma individual eran menores, los padres exigen que se abra una carpeta de investigación formal por robo calificado y abuso de confianza.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora no ha emitido un posicionamiento oficial.