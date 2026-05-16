Incendio en Dos Bocas fue controlado sin daños mayores: Pemex; surgió tras labores de mantenimiento

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que, como lo mostró un video que circuló en redes sociales, se registró un incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, pero aseguró que éste fue controlado “de inmediato” y sin daños mayores.

A través de un comunicado, Pemex explicó que este siniestro fue resultado de labores de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de residuo vacío, durante los cuales se registró “una flama al exterior de uno de los tanques”.

Aspecto del incendio registrado en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. ı Foto: Captura de video (vía Quadratin)

No obstante, enfatizó que el incendio “fue controlado de inmediato conforme a los protocolos operativos y de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos”.

“Lo anterior no representó ningún riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la comunidad”, enfatizó la empresa estatal.

A causa de esto, Pemex aclaró que la refinería Olmeca, así como sus tanques de almacenamiento, “operan con normalidad”, además de que “los trabajos de mantenimiento continúan de acuerdo con lo programado”.

📍Pemex reporta operación normal durante maniobras de mantenimiento en Refinería Olmeca.



Tarjeta informativa: https://t.co/1BZ5bdEEPj pic.twitter.com/5C8nMCaRc0 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 16, 2026

Al término de su comunicado, Pemex compartió una fotografía en donde se aprecia el estado actual del tanque de almacenamiento, donde ya no se observa la columna de humo registrada anteriormente.

Difunden VIDEO de incendio en refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco

La mañana de este sábado, se difundió en redes sociales un video que mostró el incendio registrado durante la madrugada en la refinería Olmeca.

En la grabación, se aprecia una larga columna de humo negro, así como parte del fuego que se originó sobre los tanques.

🚨 Durante la madrugada de este sábado se reportó un incendio dentro de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco. Hasta ahora, ni Pemex ni autoridades federales han emitido un comunicado oficial sobre posibles daños o personas lesionadas.



Medios locales señalaron que se… pic.twitter.com/rOt3tAUjEX — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 16, 2026

El video fue captado por los pobladores de la colonia Petrolera, cuyo sueño fue interrumpido por el sonido de las alarmas, según los reportes preliminares.

Asimismo, originalmente se habían reportado varios lesionados, sin embargo, con el más reciente comunicado de Pemex, se desmiente esta versión.

El incidente de este sábado en la refinería Olmeca marca el cuarto episodio en lo que va del año. Siguió a los incendios del 16 de marzo y del 9 de abril (el primero con un saldo de cinco muertos) y a la fuga de vapor del 7 de abril.

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