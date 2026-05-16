Reportan nuevo incendio en refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco | VIDEO

Un nuevo incendio se registró en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, durante la madrugada de este sábado, según reportes locales.

A través de medios locales y videos que circularon en redes sociales, se reportó la presencia de fuego y largas columnas de humo emergiendo de la refinería, así como de las sirenas de emergencia del complejo.

Las imágenes habrían sido captadas por vecinos de la colonia Petrolera, quienes vieron interrumpido su sueño ante la emergencia registrada en la refinería.

🚨 Durante la madrugada de este sábado se reportó un incendio dentro de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco. Hasta ahora, ni Pemex ni autoridades federales han emitido un comunicado oficial sobre posibles daños o personas lesionadas.



Medios locales señalaron que se… pic.twitter.com/rOt3tAUjEX — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 16, 2026

Reportes preliminares apuntan a un número indeterminado de lesionados e, incluso, fallecidos.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad federal ni estatal ha emitido alguna comunicación al respecto, por lo que se desconoce la magnitud del incendio, el número de lesionados, el origen del siniestro o más detalles al respecto.

Se espera que más información se dé en las próximas horas a cargo de autoridades de Tabasco o de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cuarto incidente en Dos Bocas en lo que va del año

De confirmarse el incendio de la madrugada de este sábado, sería el cuarto incidente en la refinería Olmeca de Tabasco.

El 16 de marzo se registró el primer incidente de este tipo en lo que va del año. En aquel momento, Pemex informó que el siniestro se originó por una fuga de hidrocarburo a causa de “aguas aceitosas”, y que dejó cinco personas fallecidas, entre ellas un trabajador de la empresa.

Un incendio en el perímetro de la refinería de Dos Bocas en Paraíso dejó cinco víctimas fatales. Petróleos Mexicanos confirmó que el fuego inició por el estancamiento de residuos aceitosos tras intensas lluvias en la región de Tabasco 🚒🩹🔥 https://t.co/ov6CFctPkt #Pemex… pic.twitter.com/p2h9AK5W1v — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 18, 2026

Un mes después, el 7 de abril, se reportó una “liberación de vapor de agua” que provocó el encendido de las alarmas. Se descartó que se tratara de una fuga de gas, como se reportó originalmente en medios digitales.

🔴 Se presentó un incendio en las instalaciones de la refinería en Dos Bocas y provoca alarma entre los trabajadores de la zona https://t.co/gdbNFwtwcV — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 9, 2026

Pocos días después, el 9 de abril, se registró un segundo incendio en la fosa de almacenamiento de coque dentro de la planta coquizadora. El siniestro generó largas columnas de humo negro, si bien fue controlado sin que se registraran lesionados o fallecidos.

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