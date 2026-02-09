Javier May rechaza contaminación de refinería Dos Bocas: ‘ha sido más mediático, no se ha demostrado nada’

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, rechazó que la refinería de Dos Bocas contamine el municipio de Paraíso, luego de que padres y madres de familia pidieran reubicar escuelas ubicadas en las inmediaciones de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque el mandatario estatal reconoció que es posible reubicar las escuelas o trasladar a las y los estudiantes a otros centros educativos, señaló que se trata de “un tema mediático” y que “no se ha demostrado” la contaminación de la refinería Olmeca.

“La verdad es una refinería muy segura, tiene todos los certificados. Ha sido más mediático el tema de que hay contaminación, pero no se ha demostrado absolutamente nada, no hay un estudio”, afirmó este lunes en conferencia de prensa.

Añadió que se mantiene una “mesa de atención” para aclarar las dudas de las familias, aunque insistió en que “no hay quien demuestre el nivel de contaminación” del complejo petrolero.

“Decirles primero que la refinería se construyó con los estándares de certificación y de última generación. Es una refinería que se construye con equipo, con material de última generación y que está certificada, que no tiene ningún riesgo de contaminación”, sostuvo.

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es posible reubicar las escuelas ante las demandas de las familias, que han denunciado afectaciones a la salud de menores de edad.

“Pemex está ahí, apoyando, revisando la posible contaminación de la zona y atendiendo a la gente, que es lo más importante”, añadió durante su conferencia matutina.

En tanto, Javier May rechazó la posibilidad de construir nuevas escuelas y planteó que las y los estudiantes podrían ser trasladados a otros planteles en Paraíso.

“Hay una mesa de atención, estamos atendiéndolos y aclarando las dudas. (...) En estos casos, será la propia institución, Petróleos Mexicanos, [la] que pueda informar. (...) Si hay alguna necesidad tenemos escuelas suficientes en Paraíso, de preescolar y de primaria, [en las] que podemos recibir a los niños y a las niñas, pero no tenemos considerado construir una escuela nueva . (...) Tenemos espacios, podemos recibirlos ahí sin ningún tema”, apuntó.

