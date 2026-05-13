¿Quiénes son ‘Los Ardillos’, el grupo criminal tras la violencia en Chilapa?

Miembros de las comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, ubicadas en Tula, Cabo Guatán, Chicotán y Alcozacán denunciaron por medio de un videomensaje que han sido víctimas de violencia y desplazamiento por un grupo criminal conocido como “Los Ardillos”.

Señalan que incluso; como parte de esta violencia, se han quemado casas y se han asesinado a miembros de dichas comunidades y sus animales, debido a que sufren ataques con armas de fuego y drones.

Al respecto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez reafirmaron que existe un compromiso para garantizar la seguridad de las 12 comunidades inígenas de Chilapa y Hueycantenango.

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Salgado Pineda aseguró que no abandonarán a las comunidades, por lo que incluso realizarán un censo preeliminar para poder determinar las viviendas que requieren atención.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que la seguridad y el regreso de las familias a sus hogares es su prioridad, por lo que se tomarán las medidas necesarias con el respaldo de fuerzas feerales y estatales para que esto pueda ocurrir.

Zona en la que operan "Los Ardillos" ı Foto: Narco Chronicles

¿Quiénes son Los Ardillos?

Los Ardillos son un grupo criminal señalado desde hace más de 20 años por producir violencia dentro de las zonas más alejadas de Guerrero, y este presuntamente es comandado por cuatro personas.

Actualmente fueron señalados de haber producido al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones de miembros de las comunidades indígenas que los denunciaron por medio de un video.

El grupo criminal comandado por Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega y Atonio Ortega Jiménez opera en la zona de La Montaña desde el año 2000.

Este grupo delictivo ha sido señalado por presuntamente tener nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva, y por manejar rutas de tráfico de droga desde La Montaña hacia los estados que se encuentran cerca; así como por presuntamente ser responsables de varios delitos de extorsión y secuestro.

Líderes de "Los Ardillos" ı Foto: Narco Chronicles

Desde el 2014 el grupo criminal de “Los Ardillos” comenzó a infundir miedo en las comunidades de Guerrero, pues se registraron conflicto entre este y otro grupo criminal conocido como “El Cártel de los Rojos”.

En 2022 se desató una pelea entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, con la finalidad de mantener control sobre las zonas guerrerenses, lo que ha repercutido directamente en las comunidades inígenas con el desplazamiento y la violencia de la que son víctimas.

Se tiene información sobre algunos hechos que involucran a autoridades y a “Los Ardillos”:

En 2018 el Obispo de Chilapa, Salvador Rangel Mendoza intentó disminuir la hostilidad de este grupo criminal mediante una reunión

En 2023 la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue captada en video con Celso Ortega Jiménez

En 2024 el entonces alcalde Alejandro Arcos duró seis días en el cargo, pues fue secuestrado y decapitado

El grupo criminal Los Ardillos ha llevado a cabo ataques mortales con drones contra las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuetlán, en el estado de Guerrero.



Diversas publicaciones periodísticas han difundido videos de familias huyendo de la zona.



Los Ardillos… pic.twitter.com/c60Sqn8Rk7 — HEARST (@HEARST_BB) May 11, 2026

Con información de Arturo Meléndez

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