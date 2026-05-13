Evelyn Salgado y titular de Segob firman acuerdos para la construcción de la paz en Chilapa

En la imagen la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Con el objetivo de atender de fondo las causas que generan la violencia y fortalecer la presencia institucional en la región, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizaron un recorrido y sostuvieron una asamblea donde escucharon las demandas de los habitantes de comunidades indígenas de Alcozacán y Coatzingo en el municipio de Chilapa de Álvarez.

Durante el encuentro, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades federales y estatales reafirmaron el compromiso de garantizar la seguridad y construir condiciones de paz en 12 comunidades indígenas de la zona de Chilapa y Hueycantenango, mediante operativos coordinados y acciones de proximidad social encabezadas por fuerzas federales y estatales.

Ante pobladores de Alcozacán, la gobernadora Evelyn Salgado aseguró que el gobierno no abandonará a las comunidades y mantendrá presencia permanente para cumplir cada uno de los compromisos establecidos. “No nos vamos a ir, aquí vamos a estar; tengan la certeza de que vamos a cumplir”, expresó.

La mandataria estatal dijo que se levantará un censo preliminar de viviendas que serán atendidas, así como la gestión de caminos artesanales para este y el próximo año, priorizando las necesidades de los pueblos indígenas.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez destacó que la principal demanda de las comunidades, la seguridad, será atendida de manera prioritaria para que las familias puedan regresar con tranquilidad a sus hogares y actividades, con respaldo de fuerzas federales y estatales. Asimismo, anunció la regularización de programas del Bienestar y la construcción de un Banco del Bienestar para que los apoyos lleguen de forma directa a la población.

En la jornada participaron integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión de Derechos Humanos y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Las autoridades comunitarias y representantes de los gobiernos estatal y federal firmaron un acuerdo de compromisos conjuntos para fortalecer la paz, la atención social con apoyo alimentario, médico, psicológico, acompañamiento permanente de seguridad para el desarrollo de las comunidades indígenas de la región.

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FGR