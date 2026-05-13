Chilapa enfrenta ‘problemática específica’; objetivo es pacificar con diálogo, señala Sheinbaum

Al confirmar que autoridades federales consiguieron entrar a la zona de conflicto en Chilapa, Guerrero, y trasladaron a los heridos a hospitales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la problemática que enfrenta esta región es “específica” y, ante ello, la prioridad del gobierno será la de pacificar por medio del diálogo.

En una actualización del conflicto armado que asestó a la Montaña Baja de Guerrero seis días atrás, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que este martes se retiraron los bloqueos por medio del diálogo y la Guardia Nacional ingresó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, para llevar alimentos y demás insumos a las personas que fueron desplazadas por la violencia, y para trasladar a los heridos a hospitales, de los cuales todos son reportados como estables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se mantiene en la comunidad y a ello se sumará la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ahora que la Federación y el gobierno estatal consiguieron ingresar a la zona para atender la violencia, no se retirarán y se buscará su permanencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió la situación que enfrenta Chilapa como una “problemática específica”, en donde la presencia de grupos delincuenciales no es el único inconveniente, sino también los conflictos entre organizaciones sociales y las guardias comunitarias.

Por ello, el fin de las operaciones que se llevarán a cabo, dijo, será el de conseguir condiciones de paz por medio de diálogos.

“Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces, el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo”, declaró La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que si hay un vínculo delincuencial en este conflicto, se debe abrir una indagatoria, siempre y cuando, la prioridad se mantenga en garantizar paz a la población.

“Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse se lleva a su propia vía, pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo pueda establecerse una condición de paz y de desarrollo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

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FGR