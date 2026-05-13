FGR determinará responsabilidades: CSP tras deslinde de Maru Campos por injerencia de EU en operativo

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se deslindara públicamente de tener conocimiento sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de determinar quiénes fueron responsables de este hecho al que se refirió como una violación a las leyes y la Constitución mexicanas.

El martes, la gobernadora María Eugenia Campos Galván emitió un mensaje en el cual sostuvo que en ningún momento gestionó, autorizó ni tuvo conocimiento de la participación de personas extranjeras en el operativo que llevó al desmantelamiento de un narcolaboratorio en su estado. Además, dijo que la Fiscalía General del Estado ya realiza una investigación y deberá proceder “caiga quien caiga”.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que el operativo con la participación de agentes extranjeros representó una vulneración a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución, frente a lo cual la FGR es la que tiene las atribuciones para determinar quién fue el responsable de tal falta, aún cuando la fiscalía Estatal ya realiza su propia indagatoria.

“La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a mucha personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua y ya tendrá que informar en su momento la Fiscalía cuáles son pues los avances de su investigación”, comentó este miércoles en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas que no cuenta con una autonomía, debido a que debe responder al gobierno estatal.

“Es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la Fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades ¿Y cuáles son las responsabilidades y de quién? En el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo en su Mañanera del Pueblo.

Respecto a la movilización convocada por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, para pedir juicio político contra María Eugenia Campos Galván, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que es un asunto en el que ella no incidió y que sólo corresponde a la decisión que se toma dentro del partido político.

“Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político que decide. Incluso, yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no hay relación en ese sentido. Morena pues tiene autonomía para desarrollar sus actividades”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo .

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también consideró aventurado relacionar el asesinato de la dirigente del partido guinda en Valle de Allende Chihuahua, María Lucía Mora, ocurrido en la noche del martes, con el llamado a juicio político que se hizo desde Morena.

Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que se realice una amplia investigación para esclarecer lo ocurrido y que no haya impunidad en este crimen.

“Sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que estás planteando. O sea, hay que hacer la investigación y saber por qué fue y actuar en ese caso responsablemente y también con cero impunidad”, opinó Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR