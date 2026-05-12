Asesinan a balazos a coordinadora de Morena en Valle de Allende, Chihuahua.

La coordinadora de Morena en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, Lucía Mora , fue asesinada a balazos este martes 12 de mayo de 2026 en la calle Francisco Urquidi, en la colonia Nicolás Fernández.

Los primeros reportes indicaban que la víctima fue sorprendida por un comando armado, que le disparó cuando intentaba bajar de su vehículo.

El caso se dio a conocer después de que vecinos de la zona reportaran disparos de arma de fuego al número de emergencias 911.

Medios locales indicaron que la mujer viajaba acompañada de su esposo, quien también resultó lesionado durante el ataque.

El asesinato de la coordinadora de Morena en el municipio de Valle de Allende provocó una fuerte movilización policiaca.

Al lugar del homicidio también arribaron elementos de emergencias, quienes sólo pudieron confirmar la muerte de Lucía Mora.

🚨Reportan asesinato de María Lucía Mora, coordinadora de Morena en Valle de Allende, Chihuahua.



La militante morenista habría perdido la vida luego de recibir un ataque armado.



Vía @elheraldocuu

📸FB: Emergencias región centro sur. pic.twitter.com/Bi9VQlM3Z1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2026

Confirman asesinato

El consejero Estatal de Morena Puebla, Agustin Guerrero, confirmó el asesinato de su compañero en Chihuahua. Además, condenó el homicidio.

También exigió una investigación a la Fiscalía del Estado de Chihuahua y la captura de los responsables.

“Condenamos el artero asesinato de la compañera María Lucía Mora, dirigente de #Morena en Valle de Allende, #Chihuahua A sus familiares y amigos nuestras condolencias. Exigimos a la Fiscalía de Chihuahua la investigación de los hechos y la detención de los responsables”, escribió en la red social X.

Condenamos el artero asesinato de la compañera María Lucía Mora, dirigente de #Morena en Valle de Allende, #Chihuahua

A sus familiares y amigos nuestras condolencias.

Exigimos a la @Fiscalia_Chih la investigación de los hechos y la detención de los responsables. — Agustin Guerrero (@agustingc2012) May 13, 2026

Buscan a los responsables

Personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona del asesinato y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, no se ha informado si ya se logró alguna detención ligada a este caso. Sin embargo, las corporaciones de seguridad desplegaron operativos para intentar ubicar a los responsables de este homicidio.

Lucía Mora se desempeñaba como la coordinadora de Morena en el municipio de Valle de Allende, pero también trabajaba como maestra.

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JVR