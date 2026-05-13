Cae alcalde por cobrar en Oaxaca “derecho de piso”

REGINO GALLARDO, presentado ayer ante la opinión pública, es investigado por vínculos con el crimen organizado.

EL PRESIDENTE municipal de Santa María Chilchotla, Regino Gallardo, fue detenido ayer por su presunta participación en los delitos de extorsión y tentativa de homicidio.

La Fiscalía General de Oaxaca indicó que los hechos por los que se le acusa ocurrieron en septiembre de 2024, cuando personas armadas irrumpieron en un domicilio de ese municipio para realizar cobros por “derecho de piso” y agredieron a los residentes.

La institución señaló que, tras las investigaciones llevadas a cabo, se acreditó la probable participación del alcalde, por lo que se logró la judicialización del caso.

El funcionario también se encuentra bajo investigación por posibles vínculos con una célula delictiva ligada a actividades ilícitas en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

El Dato: EN SANTA María Chilchotla, localidad oaxaqueña de no más de 25 mil habitantes, se habla mazateco, náhuatl, zapoteco, huasteco y mazahua, de acuerdo con el Inegi.

La Fiscalía de Oaxaca apuntó que mantiene abiertas líneas de investigación para determinar los alcances de esta célula delictiva en la región de La Cañada y sus posibles nexos con redes criminales que operan en los límites con el estado de Veracruz.

Hasta el momento, la institución no ha detallado si existen más personas investigadas o detenidas relacionadas con estos hechos, ni tampoco se han dado a conocer datos adicionales sobre el avance procesal del caso.

2 delitos pesan contra el alcalde: extorsión y tentativa de homicidio

“Con estas acciones, la institución procuradora de justicia asegura que el servicio público no sea utilizado como escudo para la impunidad, priorizando siempre la seguridad y el derecho a la justicia de las víctimas”, señaló.

Santa María Chilchotla es un municipio ubicado en la región mazateca de Oaxaca y colinda con zonas serranas cercanas al estado de Veracruz, una región donde autoridades federales y estatales han reportado actividades relacionadas con grupos delictivos y delitos como extorsión, tráfico ilegal y cobro de piso.