Ofrecen $500 mil para dar con médico

PROCLAMA con la recompensa por datos sobre el responsable de 8 muertes.

LA FISCALÍA de Sonora ofreció una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien brinde información sobre el paradero de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico responsable de la muerte de ocho personas en Hermosillo, tras la aplicación de sueros vitaminados.

El 5 de abril, la Secretaría de Salud local confirmó nueve casos ligados a la aplicación de soluciones intravenosas en una clínica homeopática de Hermosillo, de los cuales ocho personas murieron.

Las soluciones proporcionadas para el tratamiento del “cansancio crónico” fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico homeópata Jesús Maximiano Verduzco.

La Secretaría de Salud de Sonora indicó que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios aseguró medicamentos, soluciones y sustancias del lugar, las cuales son revisadas para verificar su legalidad y composición.

También mencionó que los sueros eran preparados en forma individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con documentos oficiales emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Apenas el 21 de abril pasado, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que el médico recibió la protección de la justicia federal a través de un amparo que le fue concedido por el juez décimo de distrito.