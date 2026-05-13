Escalan casi al triple denuncias contra la policía de Monreal

ASPECTOS de detenciones el sábado, en una protesta de productores de frijol.

Las denuncias contra policías estatales por presuntas violaciones a los derechos humanos experimentaron un escalamiento de casi el triple desde la llegada de David Monreal al gobierno de Zacatecas, pues en 2022, primer año de su ejercicio, se reportaron 32, mientras que el año pasado hubo registro de 91.

Los casos de presunto abuso por parte de la Policía estatal han sido documentados ampliamente por medios locales, principalmente en dos ocasiones.

ASPECTOS de detenciones el sábado, en una protesta de productores de frijol. ı Foto: Especial

El Dato: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 se iniciaron 18 quejas de oficio ante Derechos Humanos, las cuales fueron denunciadas a través de medios de comunicación.

El primero ocurrió en 2024, cuando integrantes de colectivos feministas de la entidad acusaron que fueron víctimas de abuso de autoridad, lesiones, detenciones arbitrarias, amenazas, privación ilegal de la libertad y tortura, cometidos por elementos de seguridad durante las manifestaciones del viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El otro caso ocurrió apenas el sábado anterior, cuando productores de frijol denunciaron que fueron víctimas de represión durante una protesta realizada en inmediaciones del Multiforo, en la que incluso hubo vejaciones a estudiantes.

ASPECTOS de detenciones el sábado, en una protesta de productores de frijol. ı Foto: Especial

Los agricultores acudieron al lugar para iniciar una protesta pacífica, con la finalidad de que las autoridades atendieran sus demandas; sin embargo, encontraron un fuerte dispositivo por parte de policías estatales, quienes colocaron vallas para impedir el acceso a la zona del multiforo.

Enseguida hubo aprehensiones y el desalojo violento de los campesinos por parte de los uniformados, lo que provocó la reacción solidaria de colectivos feministas y de madres buscadoras, así como sindicatos y movimientos estudiantiles, los cuales recriminaron la represión y realizaron una megamarcha el lunes pasado.

3 es el lugar que ocupa la Policía estatal como la autoridad con más quejas

REPRESIÓN RECURRENTE. En entrevista con La Razón, Irma Rosa Hernández Ríos, representante del Movimiento Feminista de Zacatecas y ejidataria de Tacoaleche, en el municipio de Guadalupe, dijo que estos casos de abuso no son los únicos, pues también se reportaron agresiones e intimidaciones de la Policía durante el proceso de revocación de mandato contra el gobernador David Monreal.

ASPECTOS de detenciones el sábado, en una protesta de productores de frijol. ı Foto: Especial

“Fueron innumerables las ocasiones en las que nos estaban reprimiendo, en aquella ocasión, pero también ocurrió durante una manifestación de estudiantes en la avenida Hidalgo, porque le cerraron el paso al gobernador, aquí en Zacatecas. Él se siente intocable y nadie se le puede acercar para protestar o exigir”, sostuvo.

Agregó que el gobierno de Zacatecas muy pocas veces se acerca a la gente para atender las demandas de la población y, en el caso del gobernador, “nunca da la cara. Él jamás se ha acercado, no le conozco ni la voz. Lo conozco en Facebook, pero jamás él, como gobernador, se ha sentado ni con el movimiento feminista, ni con los productores, ni con el grupo de revocación de mandato que incluso no era ni definitivo que se realizara la consulta.

“Él podría haber movido a la gente para que votaran a su favor y refrendar su cargo, pero en lugar de hacer eso se encargó de reprimirnos y por eso la gente comenzó a no querer reunir las firmas”, dijo.

ASPECTOS de detenciones el sábado, en una protesta de productores de frijol. ı Foto: Especial

MÁS ATROPELLOS. En general, las quejas por presunta violación a las garantías individuales en el estado se elevaron 33 por ciento en el gobierno de Monreal Ávila. En 2022 se reportaron 778, mientras que el año pasado hubo registro de mil 32.

A la luz del informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHEZ) correspondiente a 2025, se recibieron mil 32 casos en 2025, de los cuales 444 expedientes están en trámite y 588 fueron concluidos.

Las denuncias atendidas en la CDHEZ fueron interpuestas por 585 mujeres y 447 hombres, lo que en porcentaje representa 57 y 43, respectivamente.

Las más frecuentes, clasificadas por autoridad infractora, fueron: 140 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC); 94 contra fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ); 91 dirigidas a la Policía estatal, y 88 en contra de corporaciones de seguridad municipales.

Asimismo, 63 sobre la Policía de Investigación de la FGJEZ; 43 contra escuelas de educación primaria; 39 para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 36 hacia la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC); 34 contra la Policía Metropolitana del Estado de Zacatecas y 34 dirigidas a escuelas de secundaria.

TIPOS DE VEJACIONES. Las quejas registradas más frecuentes, clasificadas por voz violatoria, fueron: 229 por permitir la ejecución abusiva de facultades que otorga la ley por parte de las autoridades en las relaciones laborales; 104 por el derecho a no ser objeto de detención arbitraria; 79 contra el ejercicio indebido de la función pública; 78 debido a lesiones; 75 por el derecho a la integridad física y/o psicológica; 51 en favor del derecho al debido proceso; 51 por derecho de acceso a la justicia y 35 ante casos de tortura.