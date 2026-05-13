Lleva 36 horas bloqueo de los accesos al AIFA

EJIDATARIOS DE TONANITLA mantenían ayer cerrada la carretera libre que conecta a Ecatepec con el AIFA.

Este martes, a las 20:00 horas, se cumplieron 36 horas del bloqueo que mantienen los ejidatarios de Tonanitla en la vía libre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y las entradas hacia el municipio, para demandar al Congreso del Estado de México y autoridades estatales la resolución a su favor de 850 hectáreas de su ejido que pretenden ser despojadas por el municipio de Tecámac.

La intensa lluvia que ha caído en la zona no ha sido motivo suficiente para disuadir a los manifestantes, que comenzaron su protesta el lunes pasado a las 8:00 horas.

El Dato: EL CONGRESO del Edomex alista una propuesta ante el conflicto entre Tonanitla y Tecámac, aseguró Román Cortés, presidente de la Comisión de Límites Territoriales.

Encabezados por el alcalde Mauro Martínez Martínez, los ejidatarios bloquearon con autos la vía libre hacia el AIFA, en los accesos de ambos sentidos hacia el puente a desnivel en Tonanitla. También en la entrada hacia Ojo de Agua, con dirección a Tecámac, y en el acceso principal, así como en los caminos rurales.

En entrevista, el alcalde aseguró que los bloqueos permanecerán hasta que los ejidatarios lo decidan y aclaró que no habrá diálogos, puesto que ya existe un dictamen en favor del municipio respecto a los límites territoriales con Tecámac.

“Hace un año tienen listo un dictamen, en donde el territorio sale a favor del municipio de Tonanitla y han dado cuatro fechas. La más cercana fue la del 25 de enero, que sale publicada en la Gaceta del gobierno del estado, cuando dictaminan el municipio de Acolman con Ecatepec, y en ese mismo calendario venía Tonanitla-Tecámac, y tres días antes de sesionar lo bajan”, lamentó.

“Hoy, yo, como representante del municipio (de Tonanitla), como alcalde, mi credibilidad está por los suelos porque vengo y les digo que va avanzando el proceso y hoy, si convocamos y les digo: ‘firmamos una minuta’, pues el pueblo ya está molesto. Capaz y me encienden la presidencia municipal”, mencionó Mauro Martínez.

En redes sociales, habitantes de Tonanitla señalaron que los bloqueos son “planeados” por el presidente municipal como forma de protesta “por quedar fuera del negocio” por la construcción de un parque industrial en los límites con Tecámac, municipio que otorgará los permisos y autorizaciones del proyecto.

Esta versión toma más fuerza luego de que ejidatarios de Tonanitla difundieron un comunicado en el que se deslindaron de la manifestación y aseguraron que no participan en los bloqueos.

El pleito entre ambos municipios mexiquenses no es nuevo, pues en 2024 se registró un enfrentamiento entre policías municipales de Tonanitla y de Tecámac, donde estuvieron involucrados el alcalde Mauro Martinez y la senadora y exalcaldesa de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante.

En medio del enfrentamiento se reportaron varias detonaciones de arma de fuego, sin que alguien resultara lesionado por los disparos.

Mientras tanto, por segundo día consecutivo, usuarios del AIFA se vieron afectados y tuvieron que caminar por horas buscando un transporte para llegar al aeropuerto y no perder su vuelo.

Derivado del bloqueo, los usuarios del AIFA debieron tomar rutas alternas para llegar, como el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), la autopista y la carretera federal México-Pachuca.