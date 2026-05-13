Morena, por desaforar a Campos; ésta revira: sus gobiernos, acusados por ligas con el narco

Ariadna Montiel (4.a de izq. a der.), líder nacional de Morena, y la senadora con licencia Andrea Chávez (3.a de izq a der.), ayer, en conferencia de prensa.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocó a una marcha el próximo sábado 16 de mayo en la ciudad de Chihuahua para exigir el desafuero de la gobernadora del estado, Maru Campos Galván, a quien acusó de permitir la intervención de fuerzas extranjeras en operativos de seguridad dentro de la entidad.

La movilización se realizará a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa, informó la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, durante una conferencia de prensa en la capital chihuahuense.

El Dato: La presidenta nacional de Morena dijo que serán la Cámara de Diputados y el Senado las instancias encargadas de tramitar el juicio político contra la gobernadora Campos.

La dirigente morenista señaló que el Comité Ejecutivo determinó mantener acciones de movilización para impulsar un juicio político contra la mandataria panista, luego de los hechos registrados en la Sierra Tarahumara.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, ratificó el respaldo de las y los legisladores morenistas para impulsar el proceso de juicio político contra la mandataria estatal.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal Ávila aseguró que acompañará las decisiones que tome la dirigencia nacional del partido con relación a este tema y enfatizó la importancia de mantener la unidad al interior del movimiento.

El legislador aclaró que, hasta el momento, no ha sido invitado a alguna movilización relacionada con el caso; sin embargo, señaló que acudiría en caso de ser convocado, siempre y cuando sus actividades legislativas se lo permitan.

Sostuvo que, desde su perspectiva, la única forma de avanzar políticamente “es con la unidad, con la cohesión del movimiento, no con actitudes separatistas, individualistas o contradictorias con las decisiones que toma la dirección nacional”.

En tanto, el presidente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, al tiempo que denunció una ofensiva desde el oficialismo contra la mandataria.

“Apoyamos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru Campos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales, durante una visita a Coahuila para acompañar a candidatas y candidatos del PAN.

Romero relacionó el señalamiento de Morena con la solicitud de juicio político que Acción Nacional presentó ayer en la Cámara de Diputados contra el gobierno de Rubén Rocha Moya. En su mensaje, el dirigente panista sostuvo que la ofensiva contra Maru Campos es una contestación directa a esa acción legislativa.

Sin presentar datos adicionales en el video, Romero Herrera contrastó la situación de Chihuahua con la de Sinaloa, al afirmar que en la primera entidad “se combate al crimen organizado” y que en la segunda “se asocia el gobierno de Morena con ellos para cogobernar”.

Más tarde, la diputada Kenia López Rabadán aseguró que los juicios políticos deben aplicarse contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y defendió a la gobernadora ante las críticas de actores oficialistas.

“Que quede claro: la gobernadora Maru Campos es ejemplo de una lucha frontal contra el narco. Quien la critique se pone del lado de la delincuencia”, sostuvo.

Asimismo, denunció al oficialismo de utilizar programas sociales con fines electorales y de intentar desviar la atención sobre presuntas complicidades con grupos delictivos. “Son narcoencubridores los que distraen la atención de sus complicidades persiguiendo política y judicialmente a quienes sí combaten al crimen organizado”, expresó.

“Aquí no hay espacio para la impunidad”, responde

› Por Claudia Arellano

LA GOBERNADORA de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que en su administración “no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito”, luego de los señalamientos y ataques políticos por parte de Morena, derivados del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde fueron aseguradas toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina.

A través de un mensaje público en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que el operativo representó un golpe importante contra la delincuencia organizada y defendió los resultados obtenidos por las autoridades en coordinación con instituciones federales.

4 agentes de EU participaron en actividades en Chihuahua

“Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la investigación y las decisiones que he tomado”, expresó.

Campos Galván sostuvo que ha enfrentado “persecuciones e injusticias”, pero reiteró que continuará al frente de las acciones de seguridad en la entidad.

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ı Foto: Especial

“Ustedes me conocen: siempre he estado presente aun cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias. Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito”, subrayó.

La gobernadora panista reiteró que su administración mantendrá la coordinación con las instituciones del Estado Mexicano, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la paz en la entidad.

“Seguiremos adelante, con firmeza, con resultados y en coordinación con las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir nuestra misión de asegurar la paz, preservar el Estado de derecho y garantizar la libertad de las familias”, concluyó.

FGR descarta citar a la mandataria y al exfiscal, por ahora

› Por Elizabeth Hernández

LA FISCALÍA General de la República (FGR) no ha considerado citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ni al exfiscal César Jáuregui Moreno, por el caso del narcolaboratorio desmantelado en Sierra El Pinal, confirmaron fuentes de esta dependencia.

La indagatoria, sin embargo, mantiene abierta la revisión de la cadena de mando, debido a que el avance del expediente sigue niveles de responsabilidad operativa y administrativa de “abajo hacia arriba”.

El Tip: Wendy Chávez, fiscal especializada del caso, informó que los cuatro agentes de EU estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Hasta ahora, 40 personas acudieron ante el Ministerio Público federal para declarar sobre su participación en la operación de El Pinal. Las diligencias, aseguraron fuentes federales, buscan precisar quién autorizó, facilitó o conoció las acciones relacionadas con el inmueble, además de determinar el grado de intervención de autoridades locales en el operativo.

47 funcionarios fueron citados a declarar por la FGR

Autoridades señalaron que la ausencia de la mandataria estatal y Jáuregui Moreno en la lista no cierra su posible participación en el caso. Indicaron que los testimonios pueden abrir nuevos tramos de investigación, sobre todo si las declaraciones apuntan a superiores jerárquicos o a funcionarios con capacidad de decisión.

Mandos de la FGR confirmaron que el expediente quedó separado en dos carpetas. Una indaga el presunto ejercicio ilícito de atribuciones por permitir la participación de agentes extranjeros en acciones realizadas dentro del país, lo que podría configurar delitos de seguridad nacional.

EL EXFISCAL de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el pasado 27 de abril, al presentar su renuncia. ı Foto: Captura de video

La otra vertiente se enfoca en los operadores del narcolaboratorio localizado en El Pinal. En ese apartado, la FGR revisa datos sobre el funcionamiento del inmueble, las personas ligadas a su operación y los posibles responsables directos de las actividades ilícitas detectadas en el lugar.

De acuerdo con las fuentes, ningún elemento del Ejército aparece en la lista. La explicación de los mandos señala que el personal militar sólo apoyó después del hallazgo y durante las tareas posteriores al desmantelamiento, sin participación previa en las acciones.

Antes del operativo, agentes de EU estaban en FGE-Chihuahua

› Por Elizabeth Hernández

LOS AGENTES estadounidenses que fallecieron tras el operativo en el narcolaboratorio de la sierra de El Pinal, en Chihuahua, estuvieron al menos en dos ocasiones previas dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con nuevos datos incorporados a la investigación a cargo de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos.

Wendy Chávez, titular de esa unidad, informó que “(se observa a) uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, con un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso”.

El Tip: A la fecha, suman 50 declaraciones ministeriales, 10 informes periciales y la recopilación y análisis de 6 mil horas de registros.

Añadió que, hasta ahora, no existe evidencia de que el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, u otros servidores públicos vinculados al despliegue, hubieran pedido autorización o notificado a sus superiores sobre la presencia de esas personas en el convoy operativo.

Añadió que los videos obtenidos de puntos de vigilancia muestran que el 16 de abril, cuando el convoy salió de la ciudad de Chihuahua rumbo al municipio de Morelos, se integraron cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin distintivos oficiales de alguna corporación o agencia de seguridad. Hasta ahora, la investigación no ha confirmado la portación o uso del arma fuera de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, durante el operativo o en otros sitios donde dichas personas quedaron registradas. La unidad tampoco ha recibido respuesta formal de la representación diplomática y consular de Estados Unidos, ni del Instituto Nacional de Migración sobre su identidad, situación migratoria, acreditaciones o cargos.

Chávez Villanueva añadió que la carpeta de investigación documenta un “patrón de convivencia e interacción en contextos informales” entre los presuntos extranjeros, el entonces director de la AEI y otros integrantes de la FGE, lo que amplía las teorías del caso y permite focalizar las líneas de investigación.

Con base en las imágenes revisadas, precisó que esas personas no portaban uniformes de la AEI ni insignias oficiales. También indicó que dos de ellas aún permanecen en calidad de desconocidas, por lo que las diligencias buscan establecer si realizaban alguna actividad vinculada con una agencia de seguridad, consular o diplomática de Estados Unidos.