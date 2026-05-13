¿No fue infidelidad? Edgar Chumacero rompe el silencio sobre su relación con Natalia Suárez

Este fin de semana un video en el que los secretarios del Bienestar Edgar Chumacero y Natalia Suárez aparecen besándose durante un concierto se hizo viral luego de que la pareja sentimental del político los señalara por una presunta infidelidad.

Por medio de redes sociales Sury Sosa; quien decía ser la esposa de Chumacero, realizó una serie de publicaciones en las que apuntaba que desde febrero habría advertido a Natalia Suárez que arriesgaría su trabajo con la infidelidad.

“Te metiste con el marido de la persona equivocada mi reina y mira q te lo advertí desde febrero y no hiciste caso” apunta la publicación de Sosa, quien aseguró que la relación sentimental de Suárez con Chumacero era “para intentar ser diputada.”

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Ante estas señalizaciones no habían emitido comentarios; sin embargo, por la tarde de este 12 de mayo Chumacero publicó un comunicado en el que rompe el silencio sobre su relación con Natalia Suárez.

Video de la infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Captura de pantalla

Comunicado de Edgar Chumacero

Edgar Chumacero Hernández; quien es el actual coordinador del Programa de Obra Comunitaria en el Estado de Puebla, publicó un comunicado luego de considerar que debe “aclarar algunos puntos y fijar mi postura con respeto.”

En el comunicado, el coordinador de la Secretaría del Bienestar de Puebla informó su postura ante la controversia en redes sociales, y la difusión del video de un momento de su vida personal.

Lamentó que su vida privada fuera utilizada para “generar señalamientos, especulaciones y ataques” que lo afectaron tanto a él como a la “tranquilidad y reputación” de Natalia Suárez del Real.

Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Redes Sociales

Apuntó que no se casó con su expareja, y que su relación terminó en noviembre del 2025 luego de tener un vínculo sentimental durante varios años; y precisó que por el “respeto y gratitud” que siente, no hará público nada sobre esa etapa.

En una publicación externa al comunicado, señaló que cuando concluyó su relación mantuvo “comunicación y cercanía desde el cariño y amor de una historia compartida durante muchos años” con su expareja.

Publicación de Edgar Chumacero ı Foto: Captura de pantalla

Chumacero Hernández aseguró que Natalia no tuvo injerencia en la razón por la cual su relación con Susy Sosa terminó, por lo que “cualquier señalamiento en ese sentido es falso e injusto.”

Asimismo, precisó que no es jefe de Suárez del Real, y que no existe “una relación laboral de subordinación, dependencia o superioridad jerárquica” entre ambos, y que no hay alguna situación que vulnere temas relacionados con la ley, sus responsabilidades profesionales o su ética.

Sostuvo que su vida personal es de ámbito privado, por lo que hizo un llamado a que se respete siempre y cuando esta no afecte al interés público, y pidió que no se promovieran juicios públicos basados en rumores o “contenidos sacados de contexto.”

“Pido respeto a mi vida privada y, especialmente, a la de Natalia Suárez. No es aceptable que nuestros nombres sean utilizados para promoer linchamientos mediáticos, desinformación o campañas de desprestigio” señala Chumacero en su comunicado.

Ante la circulación de un video relacionado con mi vida personal, considero importante aclarar algunos puntos y fijar mi postura con respeto.



Comparto el siguiente comunicado.



Agradezco la prudencia y el respeto a la vida privada. pic.twitter.com/yJgYQRRMEt — Edgar Chumacero Hernandez (@EChuma0) May 12, 2026

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