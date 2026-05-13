Muere Oyuki Ramírez magistrada de Zacatecas tras ataque de abejas

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Oyuki Ramírez Burciaga, falleció este martes luego de permanecer nueve días hospitalizada tras sufrir múltiples picaduras durante un ataque de abejas ocurrido en una unidad deportiva del municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron el pasado 3 de mayo en la Unidad Deportiva de Guadalupe, donde un enjambre atacó de manera repentina a personas que se encontraban en las instalaciones. De acuerdo con reportes difundidos, la funcionaria judicial había intentado proteger a un menor de edad durante la emergencia, por lo que recibió una gran cantidad de picaduras.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a varias personas, mientras que la magistrada fue trasladada de urgencia a un hospital debido a las complicaciones derivadas del ataque.

MUERE MAGISTRADA DE ZACATECAS TRAS ATAQUE DE ABEJAS 🐝



Después de permanecer 9 días hospitalizada, se confirmó el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años, quien murió a consecuencia de un ataque de abejas registrado en una unidad deportiva pic.twitter.com/HZ8G9KKjc1 — Semanario Policiaco y Político (@YPoliciaco) May 13, 2026

Según la información disponible, Oyuki Ramírez Burciaga permaneció internada durante nueve días bajo observación médica debido a las lesiones y reacciones provocadas por las picaduras. Finalmente, este martes se confirmó su fallecimiento.

De manera preliminar, señalaron que al menos 11 personas resultaron lesionadas por el enjambre, entre ellas usuarios de la unidad deportiva y personal de auxilio que participó en la atención de la emergencia. Algunas de las víctimas habrían requerido hospitalización.

Tras darse a conocer la noticia, integrantes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas expresaron condolencias por la muerte de la magistrada. El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Carlos Villegas Márquez, lamentó públicamente el fallecimiento y reconoció la trayectoria profesional de la funcionaria dentro de la institución.

Oyuki Ramírez Burciaga se desempeñaba como magistrada de la Segunda Sala Penal y de Adolescentes del Poder Judicial de Zacatecas, cargo que había asumido meses atrás.

Hasta el momento, autoridades locales no han detallado si se implementarán medidas adicionales para revisar las condiciones de seguridad en la unidad deportiva donde ocurrió el ataque del enjambre.

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MSL