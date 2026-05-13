Tlaxcala se suma a Estrategia Nacional de Búsqueda; FGR impulsa nuevo modelo de investigación sobre desapariciones

En la mesa regional de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizada en Tlaxcala, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda mediante la actualización del Protocolo Homologado de Investigación y nuevas acciones de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales para mejorar los procesos de localización e identificación humana en el país.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó el respaldo de la entidad a los esfuerzos impulsados por el Gobierno de México para construir una estrategia nacional basada en la coordinación institucional, la escucha activa de las familias y el fortalecimiento de capacidades de investigación.

El encuentro reunió a representantes de Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, así como a colectivos de búsqueda y autoridades federales encabezadas por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

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Durante su intervención, Ernestina Godoy afirmó que la desaparición de personas constituye una prioridad nacional y señaló que la FGR se incorporó formalmente a la estrategia impulsada por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para consolidar una actuación homogénea en todas las fiscalías del país.

Explicó que uno de los principales ejes de esta nueva etapa es la implementación de un modelo de investigación científica e interdisciplinaria que coloque a las víctimas en el centro de las acciones, bajo principios de presunción de vida, debida diligencia, acceso a la verdad, no revictimización y perspectiva de género.

La fiscal general detalló que actualmente se trabaja en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, construido a partir de reuniones regionales en las que participaron más de 600 personas entre familiares, especialistas y autoridades. Este instrumento permitirá que todas las fiscalías investiguen con criterios comunes, metodologías científicas y procesos exhaustivos de búsqueda.

Asimismo, reconoció que persisten desafíos en materia de identificación humana y crisis forense, por lo que la estrategia federal contempla fortalecer el intercambio de información y las capacidades técnicas entre fiscalías, servicios periciales y comisiones de búsqueda.

En este contexto, Lorena Cuéllar destacó la importancia de que Tlaxcala se sume a este esfuerzo nacional y afirmó que la entidad mantendrá disposición plena para contribuir a la construcción de mecanismos de coordinación y atención con enfoque humano.

“La búsqueda de quienes aún no regresan a casa no puede depender solamente de la fuerza de las familias; es una responsabilidad del Estado mexicano que debemos fortalecer con ética, sensibilidad y profundo sentido humano”, expresó Lorena Cuéllar.

Lorena Cuéllar sostuvo que detrás de cada ficha de búsqueda existen familias que merecen verdad, justicia y acompañamiento institucional, por lo que Tlaxcala ofrece sus instituciones como un espacio de colaboración permanente para fortalecer las acciones nacionales en la materia.

Por su parte, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que estas mesas regionales buscan incorporar directamente la experiencia y visión de madres buscadoras y colectivos antes de consolidar nuevas acciones gubernamentales en la materia.

El funcionario informó que brigadas federales realizan trabajo territorial en distintas entidades para revisar registros y corroborar, junto con fiscalías estatales, que cada caso cuente con una carpeta de investigación activa y líneas de búsqueda efectivas.

La mesa regional forma parte de los trabajos impulsados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, para consolidar canales permanentes de diálogo entre autoridades y familias, fortalecer las tareas de búsqueda e identificación y avanzar en la construcción conjunta de mecanismos de atención integral y garantías de no repetición.

En la mesa regional también participaron la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández; la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa; el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Efrén Rodríguez González; la titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República, Patricia Cepeda Morales; la fiscal especial en investigación de los delitos de desaparición forzada, Adriana Lizárraga González; la comisionada nacional de búsqueda de personas, Martha Lidia Pérez Gumezindo; y la directora general del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Yolieta Alejandra García.

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FGR