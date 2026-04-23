Tlaxcala, modelo nacional en saneamiento y cultura del agua, afirma Lorena Cuéllar.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que el estado se posiciona como un modelo nacional en el tratamiento y la cultura del agua, al encabezar la inauguración del Encuentro Nacional por la Cultura del Agua (ENxCA) 2026, en el que participan más de 3 mil asistentes.

Desde el Parque Ecológico “Federico Silva” en la comunidad de San Hipolito Chimalpa, la titular del Ejecutivo destacó que Tlaxcala es la entidad que más invierte en acciones encaminadas en el cuidado de los recursos hídricos en el país y, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destinarán 4 mil 500 millones de pesos para el saneamiento del río Zahuapan.

“No hay transformación sin conciencia y no hay conciencia sin educación. Por eso hoy trabajamos todos con este gran ímpetu de sacar adelante este tema tan importante”, puntualizó.

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Expuso que su administración asumió el compromiso de trabajar para convertir espacios que representaban un foco de infección en áreas que promueven la cultura del agua en las nuevas generaciones, la convivencia social y el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, como el Parque Ecológico, Federico Silva.

Detalló que su gobierno se hizo responsable de las plantas tratadoras, lo que ha permitido certificar el agua para su reutilización en el campo tlaxcalteca, una acción que fortalece la productividad y genera beneficios a largo plazo no solo para los productores, sino para toda la población.

“Hoy Tlaxcala, además de que es ejemplo en este modelo, es el estado que más invierte en el cuidado del agua de todo el país y eso es un gran ejemplo para todo México. Invertir en el agua es invertir en el porvenir de miles y miles de personas”, expuso.

Señaló que con el respaldo del gobierno federal, en 2026 se invertirán mil millones de pesos en el municipio de Apizaco para atender problemáticas relacionadas con la calidad del agua y resolver problemas de salud en la zona.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), José Lara Lona, afirmó que el ENxCA 2026 es un espacio clave para el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas en torno a la relevancia de la comunicación, en la difusión de la cultura del agua para la adecuada gestión y conservación del recurso hídrico en México.

Somos referente nacional y lo reafirmamos en el Encuentro Nacional por la Cultura del Agua, porque en #Tlaxcala estamos demostrando que invertir en el agua es invertir en la vida.



💰 Más de cuatro mil quinientos millones de pesos destinados al cuidado hídrico.

📍 Mil millones… pic.twitter.com/E1uvp5S8W2 — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) April 23, 2026

Asimismo, resaltó que en el encuentro participan más de 3 mil asistentes, entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y empresarios, cifra que supera por mucho la registrada en la edición realizada en Hidalgo en 2025, lo que representa una oportunidad para impulsar el acceso a tecnologías y la difusión de conocimientos en torno al uso y aprovechamiento, así como mejorar la gestión del recurso hídrico.

Anotó que la entidad se ha convertido en un referente nacional en la materia, gracias a la implementación de modelos innovadores de gestión y al impulso de infraestructura como las plantas tratadoras de tratamiento que promueven el aprovechamiento sostenible del agua, resultado del liderazgo de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

“Es referente por el esfuerzo que se ha hecho desde su administración, con todos los retos que eso ha implicado en su momento y con la buena gestión que ha tenido con quienes le han ayudado a encabezar esos esfuerzos, alcalde en esos esfuerzos. Usted ha sumado mucho, le reconocemos ese trabajo y una de las cosas que ANEAS también ha tenido como tarea es que todos estos esfuerzos prevalezcan en el tiempo”, comentó.

A nombre del director general de CONAGUA, Efraín Morales López, Javier Buenrostro Sánchez, director de Comunicación y Gestión del destacó que Tlaxcala se encuentra al centro del Plan Nacional Hídrico, el cual establece garantizar el derecho humano al agua, con proyectos estratégicos como el saneamiento del río Zahuapan, la construcción de tres plantas y colectores en las comunidades de Acopinalco y Tecomalucan en el municipio de Tlaxco, sistemas que tratarán más 55 litros por segundo.

Además, resaltó el trabajo realizado por el gobierno estatal en materia de cultura del agua con la próxima construcción de ocho salas inmersivas en diversos municipios de Tlaxcala, con una inversión bipartita entre el estado y el gobierno federal.

En su oportunidad, el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Javier Israel Tobón Solano, subrayó la transformación del espacio donde hoy se ubica el Parque Federico Silva, el cual se ha convertido en un modelo nacional de recuperación ambiental y promoción de la cultura del agua, con más de 12 mil visitantes en un año, resultado de la visión de la actual administración.

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, reconoció el liderazgo y visión de la mandataria estatal, quien ha impulsado la coordinación entre dependencias, el fortalecimiento de la infraestructura y acciones para mejorar el funcionamiento de los sistemas hídricos, porque “el agua nos une y exige una responsabilidad compartida para asegurar el bienestar de las familias del desarrollo sostenible de nuestro estado y de nuestro país”.

Integrantes de la ANEAS entregaron un reconocimiento a la mandataria estatal, por su apoyo para realizar el encuentro que se realizará los días 23 y 24 de abril.

Asimismo, Cuéllar Cisneros tomó protesta a los integrantes de la red “Cascos Rosas”, iniciativa que impulsa la inclusión de las mujeres en áreas técnicas y operativas del sector hídrico, además de ofrecer el acceso a becas para cursos gratuitos en áreas técnicas y abre espacios de colaboración con la academia.

Acompañada por funcionarios estatales y federales, Cuéllar Cisneros recorrió las áreas de exposición de proveedores, el parque Federico Silva y la Sala Inmersiva del Agua.

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JVR