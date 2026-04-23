Captan agresión de policías contra un automovilista; investigan el caso en Cuautla, Morelos

Captan en video la agresión a un automovilista

La actuación de la policía municipal de Cuautla, Morelos, es cuestionada nuevamente tras la difusión de un video que muestra un presunto abuso de autoridad.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad y compartidas en redes sociales, muestran el uso excesivo de la fuerza contra un automovilista durante una revisión.

En el video se observa que lo que comenzó como una inspección de rutina terminó en una agresión física por parte de los oficiales.

Un joven es intervenido por dos elementos de la policía ı Foto: Redes sociales

El ciudadano fue golpeado y sometido violentamente, sin que se percibiera una provocación de su parte. Incluso se le ve inmovilizado al estar esposado y siendo contenido por otro agente.

Hasta el momento, el Gobierno Municipal de Cuautla no ha emitido ninguna postura oficial sobre el incidente. Se desconoce si los agentes involucrados han sido suspendidos o si la unidad de Asuntos Internos ha iniciado una investigación formal sobre el caso.

Este suceso ocurre en un contexto de tensión en el oriente de Morelos, donde los ciudadanos ya han denunciado abusos policiales y falta de seguridad.

CAPTAN PRESUNTA AGRESIÓN POLICIAL A AUTOMOVILISTA EN CUAUTLA



Un video de cámaras de seguridad exhibe a elementos de seguridad municipal en #Cuautla durante un operativo en el que un joven automovilista es sometido y golpeado, presuntamente en el marco de una revisión.



Las… pic.twitter.com/rlXZTbob4k — 24 Morelos (@24_morelos) April 23, 2026

La falta de respuesta inmediata de las autoridades ha incrementado la indignación, ya que la evidencia muestra cómo se vulneró la integridad del conductor.

Debido al silencio de la administración local, en redes sociales los ciudadanos han solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para investigar el maltrato físico documentado.