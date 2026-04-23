Pablo Lemus firma decreto para cobertura médica universal para niñas y niños

Jalisco se convertirá en el primer estado de México que garantizará la cobertura médica universal para niñas y niños, a través del Seguro Médico Al Estilo Jalisco, con la meta de llegar a que 1.6 millones de niñas y niños en la entidad, accedan a servicios de salud en los 634 puntos que comprende la red hospitalaria del Estado.

El Gobernador de Jalisco Pablo Lemus encabezó la presentación de la política pública, a través de la cual las y los estudiantes de educación básica en la entidad serán afiliados, de manera automática y gratuita, al Seguro Médico Al Estilo Jalisco, sin importar si cuentan con seguridad social o no.

El anuncio se realizó en el Jardín de Niños “Pablo Neruda”, en Zapopan.

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“Que cualquier niña o niño, independientemente de que su papá o su mamá esté o no en el IMSS, en el ISSSTE o cualquier otra institución, si es o no es derechohabiente, el niño o la niña tiene cobertura médica total en el estado de Jalisco”, afirmó Pablo Lemus.

Pablo Lemus explicó que enviará una iniciativa de ley al Congreso del Estado, para que el transporte gratuito y la cobertura médica universal para niñas y niños puedan quedar legisladas en la entidad.

“Somos el único estado de la República Mexicana donde, para niñas y niños, el transporte público es gratuito, nada más Jalisco, no hay otro estado en la República Mexicana. El día de hoy, estamos presentando este programa que lo que hace es cubrir verdaderamente todos los aspectos de la niñez”, indicó Pablo Lemus .

Pablo Lemus señaló que en el proyecto de gobierno que encabeza, desde hace más de diez años en Zapopan, Guadalajara y actualmente en la administración estatal, se ha apostado por poner a las niñas y niños en el centro de la toma de decisiones.

El Decreto de Protección Médica Total para las Niñas y Niños de Jalisco entrará en vigor a partir del inicio del Ciclo Escolar 2026–2027, y representa un paso decisivo para asegurar que las niñas y niños del estado cuenten con acceso efectivo a servicios integrales de salud desde su inscripción escolar, eliminando barreras administrativas y garantizando un esquema de protección equitativo para las familias.

Con esta medida, el Gobierno de Jalisco rompe con el esquema de afiliación voluntaria o reactiva que ha caracterizado históricamente a los programas de aseguramiento en salud.

El objetivo es adoptar un modelo proactivo en el que el Estado sale al encuentro del estudiante a través del padrón escolar, para garantizar que ningún menor quede excluido por falta de información o por las condiciones socioeconómicas de su hogar.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, señaló que la iniciativa es una expresión concreta de la visión de piso parejo, con el acceso a la salud como un derecho tangible que no depende del nivel socioeconómico ni de la derechohabiencia de los padres.

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FGR