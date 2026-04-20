Pablo Lemus ratifica liderazgo empresarial de COPARMEX Jalisco.

En un trabajo conjunto con el sector empresarial que mantiene a Jalisco en el liderazgo nacional, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, ratificó la cooperación y trabajo conjunto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en Jalisco.

El mandatario estatal participó en la toma de protesta de la Mesa Directiva que encabezará Luis Arturo Beas Gutiérrez, para el periodo 2026- 2028, quien sucede a Raúl Flores López en dicha responsabilidad, en presencia de Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX.

Lemus Navarro también entregó el premio Trascendencia Empresarial “Carlos Gutiérrez Nieto”, a Luis Aranguren Tréllez, Presidente Ejecutivo y CEO de Grupo Arancia, un corporativo que conjunta empresas líderes en el suministro de alimentos y productos de cuidado personal, con alcance nacional e internacional.

En el marco del encuentro Punto Empresarial 2026, el Gobernador del Estado puntualizó que Jalisco se consolida en el liderazgo nacional con récord en la actividad económica, encabezando los principales indicadores de desarrollo económico en el país, como resultado del trabajo de las empresas y la industria local.

“Centrémonos en nuestros objetivos, no nos distraigamos, no permitamos que el ruido político contamine la visión y el objetivo. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer, hagamos lo correcto, sigamos concentrándonos en el desarrollo de nuestro estado, en armonía, sin polarización”, afirmó el mandatario estatal.

Destacó que el récord en la actividad económica, en la que Jalisco creció 14 veces más que la economía nacional, además de ocupar el quinto lugar nacional en las exportaciones.

Adelantó que el Gobierno del Estado trabaja en proyectos energéticos como una Planta de Ciclo Combinado con el Gobierno Federal, un proyecto hídrico para el suministro en la ciudad durante los próximos 30 años, así como la inversión en infraestructura para la competitividad.

Sobre la infraestructura en crecimiento, confirmó que el pasado viernes se firmó el convenio con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para continuar los trabajos de ampliación de Carretera a Chapala.

Al Consejo Entrante de COPARMEX Jalisco, el Gobernador, Pablo Lemus, refrendó la voluntad del Ejecutivo Estatal para trabajar por la empresa de Jalisco, principalmente las micro y pequeñas empresas.

Ser parte de eventos como Punto Empresarial 2026 @ComCoparmex me recuerda mis inicios y reafirma el compromiso que en Jalisco tenemos de brindar certeza a las inversiones que buscan crecer en nuestro estado.



Reconozco el trabajo de Raúl Flores López quien impulsó la… pic.twitter.com/vaPrcuYuYm — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 20, 2026

También reconoció el trabajo de las universidades en su labor por la sociedad jalisciense.

El encuentro Punto Empresarial 2026 fue un espacio para generar reflexión y acciones que se traduzcan en un bien común para la sociedad.

Al rendir su último informe de actividades, Raúl Flores López, Presidente Saliente del Consejo de COPARMEX Jalisco, señaló que se entrega una institución sólida y una comunidad participativa con 96 años de camino avanzado.

Declaró que el objetivo fue fortalecer a las empresas y colaboradores, incidir en el sector salud, la apertura del diálogo, generar oportunidades para empresas regionales al interior del estado y más políticas que se consolidaron marcando diferencia.

Flores López destacó el trabajo coordinado que se estableció con Pablo Lemus Navarro quien, dijo, hizo suyas las propuestas de valor que se marcaron desde la agenda de la COPARMEX Jalisco.

“Gracias (Gobernador) por hacer suyas las propuestas de valor contenidas en esta agenda. Sabemos que aún existen retos por atender, pero también estamos convencidos que trabajando de forma conjunta y colaborativa Jalisco se seguirá consolidando como el principal motor económico de México”, declaró Flores López.

Señaló que Jalisco continuará consolidándose como el principal motor de todo México, siendo el éxito del estado la forma coordinada de trabajo, aunado a la paz laboral que tiene años en construcción en lo local.

Por su parte, Luis Arturo Beas Gutiérrez, en su primer discurso al frente de la nueva mesa directiva de COPARMEX Jalisco, puntualizó la importancia de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para cuidar a Jalisco.

“Hay que enfocarnos en lo que sí genera valor y cuidar lo que sostiene a Jalisco. Esa es la visión que impulsamos desde COPARMEX, un Jalisco con estabilidad, con confianza y con condiciones para crecer; un Jalisco con más empresas formales, más inversión y más empleo”, subrayó Beas Gutiérrez.

Durante su intervención, Luis Aranguren Tréllez, Luis Aranguren Tréllez y ganador del premio Trascendencia Empresarial “Carlos Gutiérrez Nieto”, propuso trabajar por Jalisco, fortaleciendo la confianza en los sectores, fomentando la unidad y una sociedad más equitativa.

“Trabajemos por un Jalisco y un México en paz”, declaró el galardonado.

El Premio a la Trascendencia Empresarial reconoce la capacidad de construir empresas con visión generacional, reforzar la visión de creación de valor económico y social de largo plazo, así como fortalecer sectores estratégicos y contribuir al desarrollo económico de Jalisco y de México.

En el evento se resaltó la importancia del diálogo social que necesita el país, con una colaboración estratégica entre el gobierno, sector empresarial y sociedad, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y líderes empresariales.

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JVR