Toman medidas

Zona Arqueológica de Teotihuacán cierra hasta nuevo aviso tras ataque, informa INAH

Luego de que un sujeto matara a una turista canadiense en una pirámide de Teotihuacán, el INAH cierra la zona; FGR investiga el atentado

Cierran Teotihuacán, tras ataque armado
Cierran Teotihuacán, tras ataque armado Foto: Redes sociales
Por:
Karen Rodríguez

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado en las redes sociales para informar que la Zona Arqueológica de Teotihuacán estará cerrada hasta nuevo aviso, tras el ataque armado en el que un sujeto mató a una turista canadiense y dejó a otras 13 personas heridas.

En el breve comunicado el instituto se lee: “La Zona Arqueológica de Teotihuacán permanece cerrada hasta nuevo aviso. Se agradece la comprensión del público visitante".

Asimismo, la Fiscalía General de la República emitió también un comunicado para informar que ya inició la investigación por los lamentables hechos ocurridos este lunes 20 de abril.

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Señaló que desplegó sus capacidades institucionales y realiza diligencias necesarias a fin de esclarecer lo acontecido, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México.

“Conforme lo permita la investigación, esta Fiscalía General de la República informará de manera oportuna el avance de la indagatoria”, concluyó el comunicado de la Fiscalía.

¿Qué pasó en la Zona Arqueológica de Teotihuacán?

La tarde de este lunes un sujeto armado subió a una de las pirámides del lugar histórico, a la de la Luna, cuando sacó un arma y comenzó a disparar.

El caos y el pánico se apoderó de los visitantes que se encontraban en la parte de abajo del lugar, algunos comenzaron a grabar el momento en el que el agresor disparaba su arma.

Sin embargo, el tirador comenzó a disparar contra las personas que estaba a su alrededor, una de las personas que agredió era una mujer de nacionalidad canadiense, quien perdió la vida en el lugar.

En las imágenes se puede ver que las personas se tiraron al piso, tanto las que estaban abajo de la pirámide como las que estaban arriba del sitio prehispánico.

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