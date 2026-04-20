Secretaría de Cultura envía condolencias tras ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, envío condolencias a familiares y amigos, tras el ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, la segunda más visitada de México, que dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos.

“Lamento muchísimo lo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Mis condolencias a familiares y amigos”, expresó en sus redes sociales.

Lamento muchísimo lo ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Mis condolencias a familiares y amigos. Estaré en la zona atendiendo personalmente a las familias en coordinación con todas las instancias del @GobiernoMX. Asimismo, se estará informando hasta esclarecer los… pic.twitter.com/vV1EeI9xz7 — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) April 20, 2026

La titular de la Secretaría de Cultura federal también informó que estará en la zona atendiendo personalmente a las familias afectadas, en coordinación con todas las instancias del Gobierno de México.

“Se estará informando hasta esclarecer los hechos”, dijo Claudia Curiel de Icaza.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lamentó los hechos y aseguró que “se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor”.

La dependencia encabezada por Joel Omar Vázquez indicó que se mantendrán “en coordinación con las autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México… Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos”.

#INAHInforma La Secretaría de Cultura a través del INAH, lamenta los hechos registrados esta mañana en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informa que se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor. pic.twitter.com/tQlUMABiVl — INAH (@INAHmx) April 20, 2026

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán, algunos visitantes se resguardaron al escuchar los disparos y después de los hechos había confusión entre los turistas que tenían planeado recorrer los vestigios.

La zona arqueológica de Teotihuacán es la segunda más visitada en el país, en lo que va de este año, por ejemplo, ha registrado 445 mil 999 asistentes, sólo está por debajo de los 598 mil 748 que tuvo la de Chichén Itzá, en Yucatán.