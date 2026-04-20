Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Se registró un tiroteo al interior de la zona arqueológica de Teotihuacán

Un hombre abrió fuego en contra de un grupo de turistas al interior de la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde se habla de dos personas fallecidas.

Al momento elementos de la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México se encuentran en la zona que fue acordonada y desalojada.

El ataque habría comenzado alrededor de las 11:30 horas cuando el policía auxiliar Maclovio Juárez Pantoja, quien es el encargado de la puerta 1 de la zona arqueológica solicito el apoyo.

En redes sociales circula un video en donde se observa al hombre en lo alto de una pirámide disparando contra la gente mientras alguien grita: “¡Háblenle a la policía!"

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Una mujer canadiense murió

Se habla de una presunta riña que culminó en el hombre disparando desde la Pirámide de la Luna en contra de una mujer de nacionalidad canadiense, quien perdió la vida, posteriormente realizó detonaciones en contra de más personas para finalmente quitarse la vida.

En versiones preliminares se dice que la mujer fue identificada como Li Desong de 32 años, mientras que al menos cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos en donde reciben atención médica. El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo reportó que las personas lesionadas serían: dos de nacionalidad colombiana, una canadiense y una rusa.

En el sitio autoridades aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. En las imágenes que se han compartido se puede observar al hombre con camisa de cuadros y cubrebocas portando un arma de fuego mientras cerca de él, un grupo de turistas se encuentran tirados en el piso cubriéndose.

El Gabinete de Seguridad informó que, luego de que se reportearan las detonaciones de arma de fuego se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional.

Videos del momento. ❌ Un hombre abrió fuego contra turistas dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, con saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas. 📹 Autoridades acordonaron y desalojaron el sitio mientras continúan las investigaciones.



Aquí la nota completa:… pic.twitter.com/qvV6LiuJRK — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

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LMCT